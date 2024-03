Pomocnou ruku podali Srubeckým i ve Vimperku. České Budějovice ve studii zkoumaly možnost kontroly na křižovatce u Dlouhého mostu.

Měření rychlosti ve Srubci. | Foto: Deník/Edwin Otta

„Dopravu jsem nepoznala. To jsme chtěli. Ne vybírat pokuty, ale zklidnit dopravu,“ říká Lenka Malá, starostka Srubce. V obci nedaleko Českých Budějovic nově zavedli úsekovému měření. Průjezd vozidel obcí na několika místech hlídají kamery umístěné vysoko na sloupech.

Nejvyšší dovolená rychlost je 50 kilometrů v hodině, jak je v obcích obvyklé. Ale Srubečtí se vždy potýkali s tím, že řidiči jedoucí od Ledenic do Budějovic občas podlehli prudkému klesání a povolenou rychlost překročili. V roce 2020 byl provedeno ve Srubci kontrolní měření. Inspirací pro zkušební měření bylo umístění radarů v nedaleké Dobré Vodě, kde si ho Lenka Malá všimla. Za čas se kontrolovala situace i ve Srubci. „Bylo tu 15 000 přestupků za týden,“ popisuje neutěšenou situaci Lenka Malá. Nejvíc provinilců tehdy projelo kolem radaru rychlostí přibližně 60 kilometrů v hodině. Ale bylo naměřeno taky 110 kilometrů za hodinu.

Srubec proto začal zkoumat možnosti zavedení stálé kontroly rychlosti. Hlavním důvodem je bezpečnost. Hned u hlavní silnice je totiž nová škola. „Ráno převádíme děti. Zastavit rozjetá nákladní auta byl problém, doprava se teď zklidní,“ zdůrazňuje Lenka Malá.

Konzultace s Vimperkem

Srubec ale podle zákona nemá možnost administrovat případné vyřizování přestupků. Musí to být obec s vyšší správní působností. Srubec se proto obrátil nejprve ve zmíněném roce 2020, v minulém volebním období, na vedení Českých Budějovic. Ale k dohodě nedošlo. „Teď jsme to zkusili znovu a už jsme se domluvili,“ říká Lenka Malá. Osloven byl i Vimperk a starostka města Jaroslava Marvanová potvrdila Deníku, že byli připraveni administrativu převzít. Už dnes totiž Vimperk takto pomáhá Kubově Huti nebo Horní Vltavici. „Chvilku to trvalo, než jsme prošlápli cestu,“ usmívá se Jaroslava Martanová a dodává, že teď jezdí za zkušenostmi do šumavského města z celé republiky. „I z Děčína se byli ptát,“ říká. Zkušenosti Vimperští předávali i Budějovicím. Jihočeská metropole totiž bude ve stejné pozici.

Podle náměstka primátorky Lubomíra Bureše získají měřením ve Srubci i České Budějovice. „Zvýší se tím bezpečnost i v okrajové části našeho města na Ledenické ulici. Od počátku jsme v úzkém kontaktu s vedením Srubce,“ říká Lubomír Bureš.

Mezi Srubcem a Budějovicemi byla uzavřena smlouva. Technicky a personálně byl připraven přenos informací z úsekového měření ve Srubci na českobudějovickou městskou policii pro provedení kontroly a následné datové předání „přestupků“ na správní odbor magistrátu města. „Museli jsme tak zařídit úpravu programového vybavení systémů, zavedení služby konverzní pošty a celkové sladění systémů dodavatele měření, městské policie a magistrátu města,“ popisuje nutné kroky Lubomír Bureš.

V Okružní a u Dlouhého mostu

České Budějovice si také nechaly udělat studii k využití kamer pro zvýšení bezpečnosti na silnicích. Týkaly se možného úsekového měření rychlosti a detekce průjezdu na červenou. „Bylo to na rychlost v Okružní ulici a na průjezd na červenou na křižovatce za Dlouhým mostem,“ říká náměstek primátorky Lubomír Bureš. „Studie měly ověřit, jestli by takové opatření bylo technicky proveditelné a ukázalo se, že ano,“ dodává Lubomír Bureš s tím, že se nyní rozhoduje o dalším postupu.

Když se dělalo pokusné měření před lety na Pražské třídě, byly tam ohledně nedodržení rychlosti až tisíce přestupků denně. Kdyby je měl magistrát v takovém množství zúřadovat, musel by podle Lubomíra Bureše mít k dispozici armádu úředníků jen na tyto přestupky.

I na Srubci ale ukázal zkušební provoz, a pak začátek ostrého provozu, že přestupků dramaticky ubylo. Zatímco při sledování kázně řidičů před několika lety to bylo až 15 000 případů za týden, teď to ve zkušebním provozu bylo řádově stovka denně a v první den provozu radarů už se jednalo jen o jednotlivé přestupky od půlnoci do rána a celkově denně o desítky případů. Pokud by se dal podobný efekt očekávat i v Budějovicích, bylo by město podle Lubomíra Bureše schopné nainstalovat měření i na nějaké úseky v jihočeské metropoli.

"Cílem není samotné vybírání pokut, ale zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti všech účastníků silničního provozu. Proto velmi vítáme spolupráci se Srubcem a společně věříme v ukázněnost řidičů v Ledenické ulici," zdůrazňuje Lubomír Bureš.