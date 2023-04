Moderní prostory plně odpovídající nejnovějším trendům v sociální péči, veškeré zázemí nezbytné pro důstojný život klientů i práci personálu, dostatek místa pro každodenní aktivity i pro chvíle odpočinku. Takové jsou nové prostory denního a týdenního stacionáře Domova Libníč a Centra sociálních služeb Empatie na Pražské v Budějovicích.

Nový domov Empatie v Budějovicích vznikl během dvou let. Stál 118 milionů korun. | Foto: Deník/Jaroslav Sýbek

„Jen takovou společnost, která se dokáže důstojně postarat o své nejslabší členy, lze považovat za vyspělou. Jsem proto velmi rád, že můžeme lidem se zdravotním znevýhodněním nabídnout prostory, které splňují ty nejpřísnější nároky na moderní sociální péči,“ uvedl hejtman kraje Martin Kuba a popřál klientům i personálu, aby se jim v novém domově společně dobře žilo.

Příjemné prostředí pro klienty a zaměstnance. To je hlavní smysl nového prostoru i podle ředitelky Centra Empatie Lenky Hebíkové Kubátové. „Snažili jsme se o to, aby se zde klientům líbilo a aby se tento prostor co nejvíce přiblížil jejich běžnému domácímu prostředí. V celém areálu domova se proto můžete potkávat s novým logem Empatie - postavičkami chlapce a dívky, které navrhoval jeden z našich klientů. Postavičky vždy reflektují účel, kterému daný prostor slouží. Je to hravé a edukativní,“ upozornila s úsměvem ředitelka Hebíková Kubátová, podle níž se na výmalbě podílí i známý budějovický street artový umělec Jakub Štark, který centrální halu vyzdobil sportujícími postavičkami.

Na stěně centrální haly ale nechybí ani tradiční výzdoba v podobě diplomu za sportovní úspěchy v rámci prvoligového turnaje v boccie. Ten ocenila i náměstkyně hejtmana pro oblast sociálních věcí Lucie Kozlová. „Moc gratuluji všem hráčům za krásné první místo v boccie. Zároveň děkuji všem zaměstnancům, kteří je k radosti ze sportu, ale i v rámci každodenních aktivit, vedou. Je to jen další důkaz, že svou práci děláte dobře a klienti zde tráví čas kvalitně a rádi,“ ocenila náměstkyně Kozlová a upozornila na to, jak účelně jsou objekty denního a týdenního stacionáře navrženy. „V případě potřeby je jejich fungování na sobě vzájemně nezávislé, ale zároveň je opticky i komunikačně provázané,“ uvedla náměstkyně.

Celý objekt kromě vstupní části je přízemní. Objemově rozsáhlá budova tak při pohledu ze zahrady působí na klienty příjemně, jako menší domky. Díky tomu není v prostoru nové stavby nutný výtah, odpadnou tak náklady na jeho pořízení i údržbu. Ze společenské haly jsou přístupné tři domácnosti týdenního stacionáře. Každá domácnost je navržena pro osm lidí a zahrnuje velký obytný prostor, šest pokojů jednolůžkových a jeden pokoj dvoulůžkový.

Hygienické zázemí je standardní i bezbariérové. Nechybí ani úklidová místnost a sklad prádla. Z pokojů je velkými okny umožněn výhled do zahrady a na jejich snížených parapetech se dá sedět. Obytný prostor je rozdělen na část kuchyňskou, jídelní a společenskou. Tyto části jsou osluněny prosklenou stěnou s výhledem do zahrady.

Zhotovitel stavby: OHLA ŽS

a. s.

Cena stavby: 118,5 milionu korun s DPH

Realizace: září 2021 - říjen 2022

Vnitřní části dispozice jsou navíc přisvětleny pomocí světlovodů. Vše je navrženo tak, aby zde měli klienti veškerý komfort a zároveň měli možnost domácnost obsluhovat sami. Samozřejmostí nového stacionáře jsou společenské i aktivizační místnosti, které jsou pohledově i přístupově otevřeny do parkové části zahrady se vzrostlými stromy.