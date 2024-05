„Hledali jsme způsob jak využít prostor, který máme kolem sebe. Chtěli jsme i kvůli dětem pracovat z domova a protože bydlíme u lesa, žijeme hodně v souladu přírodou. Manžel na farmě zastane těžkou a technickou práci, já spolu se sestrou sklízím a vážu květiny. Musíme samozřejmě shánět také odbyt, dodáváme sice do několika květinářství, ale není jich tolik, proto jsme hledali i další cesty. Jednou z nich byl právě Květostánek. Mám ráda starý nábytek, kterého máme plnou stodolu a proto jsem pro tento účel použila a upravila jednu ze skříní,“ popsala začátky Anna Zedníková s tím, že ji inspirovaly ostatní květinové farmy v republice, které si samoobslužné stánky už otevřely.

Květostánek ve Zvíkově nabízí květiny i sazenice zeleniny. Zaplatíte tu také bezkontaktně.Zdroj: Deník/Jana Urbanová

Dveře skříně Květostánku na návsi ve Zvíkově jsou otevřené denně od 10 do 18 hodin. Kromě vázaných kytic nabízí také sazenice zeleniny nebo sušené dekorace. Sortiment jeho majitelka poctivě doplňuje denně vždy před otevřením. „Každý měsíc má svoje květiny. Teď na jaře to byly hlavně narcisy nebo tulipány, které jsou nejžádanější a na ně už navazují další, například teď budou kvést pivoňky a orlíčky, během léta je to pak luční kvítí jako kopretiny, různě barevné chrpy a spousta dalších. Na naší farmě pěstujeme kolem 40 druhů květin,“ upřesnila Anna Zedníková.

Květostánek ve Zvíkově nabízí květiny i sazenice zeleniny. Zaplatíte tu také bezkontaktně.Zdroj: Deník/Jana Urbanová

U Květostánku je možné platit nejen hotově do kasičky, ale i bezkontaktně prostřednictvím QR kódu. Zákazníci jsou zatím většinou poctiví. „Řada lidí nás od Květostánku odrazovala kvůli možným krádežím nebo vandalismu, ale i přesto jsme to zkusili a musím říct, že zatím vše funguje hezky a jsme spokojení. Pár plateb za květiny sice na účet nedorazilo, ale tak z 90 procent jsou lidé slušní,“ pochvalovala si majitelka Květostánku. V následujících týdnech plánuje umístit do své samoobslužné prodejny květin i zeleninové nebo ovocné přebytky z rodinné farmy. Květostánek bude fungovat podle klimatických podmínek až do konce října.