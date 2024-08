Původně to měla být jen výpomoc kamarádům při budování nového klubu na týden, maximálně na dva, a teď stojí v čele Motoru už dvanáctou sezonu. „Ani nebudu počítat, kolikrát jsem během té doby chtěl skončit a nabízel funkci,“ usměje se.

Bednařík hovoří o snech, které by chtěl ještě s Motorem splnit, o tom, co je na práci manažera nejtěžší, a není to překvapivě shánění peněz. Naznačil, v jaké výši by se mohl pohybovat klubový rozpočet na příští sezonu, jaký vztah má s generálním partnerem klubu, jak se daří klubu prodávat permanentky na příští sezonu.

close info Zdroj: Deník/Pavel Kortus zoom_in Hostem dalšího Podcastu Deníku z jižních Čech byl generální manažer extraligových hokejistů Banes Motoru České Budějovice Stanislav Bednařík.

Šéf klubu se rozpovídal třeba také o roli sportovního manažera Jiřího Novotného, o tom, jak těžké bylo přivést do Motoru Milana Gulaše nebo na trenérský post Václava Prospala a Jaroslava Modrého. Zmínil, že jedním z finančně nejnáročnějších byl transfer gólmana Marka Čiliaka, hovořil o tom, jak se mu líbí současný hokej Motoru pod taktovkou trenéra Ladislava Čiháka.

Manažer klubu se nevyhnul ani tématu spolupráce s druholigovým Táborem, která se začíná rýsovat velice konkrétně. Stanislav Bednařík dobře ví, jak je důležitý, aby některý z jihočeských klubů figuroval ve druhé nejvyšší soutěži. Nemohly chybět ani dotazy na aktuální kádr. Jak složité bylo udržet mistra světa Jáchyma Kondelíka, o kterého stojí Pardubice, jestli jsou v hledáčku ještě nějaké posily, jak moc věří vyrovnané, ale ne tak hvězdné gólmanské dvojici.

Podívejte se, poslechněte si náš Podcast Deníku z jižních Čech…