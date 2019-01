České Budějovice - Pětaosmdesátiletý Stanislav Talián, ředitel Farní charity Katovice, se převzetícharitní ceny nedožil.

Stanislav Talián na zrušeném židovském hřbitově v Hartmanicích. | Foto: Deník/Radek Gális

Před dvěma týdny se ještě nadšeně svěřoval s plány, které ho čekají. Stanislav Talián (85) z Novosedel na Strakonicku, ředitel Farní charity Katovice, se 10. srpna zúčastnil pietní akce na zrušeném židovském hřbitově v Hartmanicích na Šumavě, kam jezdil každý rok.



Minulou sobotu zemřel, teď ve středu měl ve Volenicích pohřeb.

„Jsem rád, jak se do práce naší katovické charity aktivně zapojil učitel Míra Čapků,“ svěřoval se před několika dny a byl rád, že má komu svou práci předat. „Jenže je po těžké nemoci, měl by si ještě rok odpočinout a ne se už hnát do školy, kde ho čeká velký nápor,“ dělal si starost o druhého. Ostatně jako vždy.



Rodina je základ

„Ještě jsme se před pár dny domlouvali, že nám pomůže při programech se seniory v Domě sv. Františka ve Veselí nad Lužnicí,“ prozrazuje ředitelka Diecézní charity České Budějovice Michaela Čermáková a přiznává, že i ji jeho náhlý odchod zaskočil.

„Tvrdil, že rodina je základem společnosti. Zdůrazňoval její soudržnost, která spočívá i v péči o staré a nemocné rodiče. Říkával, že vše, co konáme, by mělo směřovat k upevňování rodiny, neboť rozbití rodinných vazeb vede k lidskému sobectví.“

Stanislav Talián působil v katovické charitě od roku 1997. „Organizoval křesťanské plesy, jejichž výtěžek použil na finanční pomoc rodinám, které se staraly o nemocné a nemohoucí rodiče,“ připomíná Michaela Čermáková.

„Sháněl dobrovolníky, kteří navštěvují seniory a pomáhají jim. Od roku 2000 pravidelně organizoval Tříkrálovou sbírku.“

Letos na jaře se na katovickém setkání seniorů s českobudějovickým biskupem sešla stovka lidí. „Biskup byl nadšený, kolik lidí jsme dali dohromady,“ usmíval se spokojeně Stanislav Talián.



Dobrovolník roku

Michaela Čermáková připomíná, že byl pevnou součástí diecéze.

„Letos jsme ho navrhli na cenu dobrovolníka roku Charity České republiky, kterou dostane bohužel už posmrtně. Byl naší velkou oporou a studnou zkušeností. Byl to člověk se širokým srdcem, který si vážil dobra a dovedl jej uskutečňovat. Vše dělal naplno, s rozmyslem, dotahoval věci do konce. Byl nám všem otcem a velkým příkladem,“ doplnila Michaela Čermáková.