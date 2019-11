Obyčejné klábosení v práci nedávno vyvrcholilo hecováním a nakonec sázkou. Stanislav Türk z Prachatic při debatě o pěších procházkách přírodou s kolegy Milanem Boškou z Pěčnova a Romanem Mášlem ze Lhenic prohlásil, že pěší tůru z Husince do Prachatic chodí z holemi za tři čtvrtě hodiny.

Stanislav Türk z Prachatic se vsadil, že z Husince do Prachatic dojde pozpátku. Zvítězil. A protože má skvělé kamarády, Emil Nachlinger z Těšovic na sázku upozornil redaktory Prachatického deníku. Doprovod na celé trase mu dělala manželka Jana, která vše | Foto: Deník / Jana Vandlíčková

Chlapi mu to nevěřili. „Původně jsem řekl, že to ujdu do hodiny po rukách. Pak jsem si uvědomil, že po rukách chodit neumím. Proto jsem se vsadil, že do dvou hodin to dám pozpátku,“ vysvětlil. Oni se toho chytli a sázka, že z Husince přes Výrov a Husineckou přehradu zvládne trasu 4,5 kilometru do dvou hodin, byla na světě.