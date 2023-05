Mezi zmrzlináři se uplatňují nové chutě i staré postupy. Můžete si dát slaný karamel, levandulovou nebo několik druhů čokoládové. Pořád ovšem vládne stará dobrá vanilková.

7. nebe, nová zmrzlinárna v Krajinské ulici. | Foto: Deník/Jaroslav Sýbek

Sluníčko zatím jen střídavě ovládá jarní oblohu, ale zmrzlinářské stánky už sladkou dobrotu pár týdnů zájemcům vydávají. Můžete si ji dát u dřevěné budky na budějovickém náměstí Přemysla Otakara II., na borovanském Žižkově náměstí nebo u přístaviště v Hluboké nad Vltavou. Sladký led - řečeno s Chorvaty - vám nabídnou také u nejstaršího českého mostu v Písku nebo v Třeboni u hradební brány.

Jeden z nejnovějších pultů najdete v podloubí budějovické Krajinské ulice, kde otevřeli v květnu podnik s příslovečným názvem 7. nebe. Podle spolumajitelky Lenky Radiměřské je zmrzlinárna poznat podle toho, že stolečky mají křidélka, když jsou v 7. nebi…

Provázelo začátek prodeje nějaké překvapení? „První den jsme vydali osm set porcí zmrzliny, na to jsme připraveni nebyli," ohlíží se potěšeně za prvním dnem v jihočeské metropoli Lenka Radiměřská.

Školení v Miláně

Oboru se věnuje Lenka Radiměřská asi šest let. Vyrábět zmrzlinu se naučila v Miláně. Předtím byla vývojovým chemikem biokosmetiky, školy má výtvarné. Říká, že v rodině jsou v genech cukráři a malíři. „Moje prababička byla hlavní cukrářka v jednom podniku ve Vídni," dodává Lenka Radiměřská. Sama si před lety otevřela kavárnu v Netolicích. „Zmrzlinu nám dodával Standa Žák ze Strážného. Potom už neměl kapacitu, takže jsme vyjeli s manželem do Itálie, do Milána, kde jsme se učili čtrnáct dní vyrábět řemeslnou zmrzlinu. Zjistila jsem, že mě to baví," usmívá se Lenka Radiměřská a doplňuje, že s pomocí překladače si z italských a španělských knih doplnila vzdělání v oboru.

Spolu s anglickými knihami jich má k tématu v knihovně "metr". Zjistila, že se přece jen s cizími jazyky lze popasovat, italština a španělština mají podobný základ a leccos se k tématu opakuje, takže to po čase začne člověku naskakovat.

Čokoládová i belgická

V Krajinské ulici chtějí nabízet řemeslně vyrobených osm až dvanáct druhů. Podle starého vzoru jsou uložené v zařízení, které by se dalo popsat jako válec ve studni. Kdysi se takhle zmrzlina nabízela ze známých vozíků. Protože vše vyrábějí od základu, tak si v 7. nebi počítají pro každý druh zvlášť podíl sušiny, tuky, cukry a počítá se výdejní teplota. Z obvyklých druhů nabízejí třeba vanilkovou, ale s pravými vanilkovými lusky, takže má béžovou barvu a je plná zrníček. Čokoládové je několik druhů - mléčná, hořká, belgická…

Originální sorbet z Krajinské jsou pečené švestky s rumovými rozinkami. Ke smetanovým zmrzlinám patří fialky s borůvkami. „Cukry máme bio, pokud je to možné. Mléko máme bio od jihočeského zemědělce," zdůrazňuje Lenka Radiměřská, že se snaží suroviny sehnat co nejlepší, ideálně v bio kvalitě, pokud je to možné, včetně biočokolády z Peru. Bio jsou i stabilizátory.

Otevřeli už i v únoru

Naopak dlouhou tradici má v Budějovicích zmrzlinářská firma POLI. Její stánek v ulici U Trojice zahajoval výdej v březnu. „Měli jsme otevřeno v minulosti i od poloviny února. Záleží na počasí. Musí být nad 10 až 12 °C," vysvětluje majitel rodinné firmy Libor Polívka. Letos se bohužel hezké dny střídají s těmi zamračenými či rovnou propršenými, takže spousta stánků, pro které POLI dodává jako velkoobchod Zmrzlinu z Opočna, ještě nezahájila sezonu. Okénka provozovaná POLI v ulici U Trojice a ještě u restaurace Jiskra ale už jedou pořád. „Když tam otevřeme, už se nezavře," říká Libor Polívka.

Legendární Rallye Křivonoska opět potěšila nádhernými veterány

Vedle jasně vládnoucí klasiky vanilková - čokoládová i POLI přináší novinky. K posledním patří levandulová a maracuja. „To je vůně parfému, řekne každý. Já řekl, vždyť je to mýdlo, když to uvařili. Ale má to jen jemný nádech a kupuje ji hodně lidí," zmínil k novátorskému počinu zmrzlinář z ulice U Trojice. Sortiment na prodejnách obohacuje POLI vždy něčím navíc. V ulici U Trojice je k mání třeba jogurt s živou kulturou nebo krémy kokosové bounty či tiramisu.

Úspěšný slaný karamel

Není vyloučeno, že některá z novinek se časem ukáže jako velká trefa do vkusu zákazníků. Libor Polívka má takový příklad z poslední doby. Ve zmrzlinách stále vede vanilka a za ní čokoládová. „Hodně jim šlape na paty slaný karamel. Přetahuje se s pistáciovou o třetí místo," upozorňuje Libor Polívka na úspěch slaného karamelu.

Hlavní sezona by měla zmrzlinářům začít se školními výlety v červnu. To už otevřou všechny stánky a také teploty by měly lákat k vychutnání sladké a chladivé dobroty.