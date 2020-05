To byla mela. Dlouho teď žádný článek našeho Deníku nevyvolal tak plamennou internetovou diskuzi jako ten, jímž jsme začátkem týdne informovalio další zvažované změně doby, kdy mají do obchodů chodit senioři.

V diskuzi převažovaly výtky na adresu příslušníků generace 65+. Účastníci virtuální debaty jim spílali, že kupodivu nechodí nakupovat pouze mezi osmou a desátou, ale mísí se mezi ostatní zákazníky i v jiných částech dnech. Při čtení diskuze jsem ocenil odvahu paní Marie, která všem připomněla, že nákupy mezi 8. a 10. jsou pro seniory jen doporučením, nikoliv nařízením. A že si to nevymysleli sami senioři, nýbrž vláda, které by měli lidi nadávat. Ohradila se i 75letá diskutující, rovněž Marie, s tím, že si přivydělává k důchodu a do práce chodí odpoledne. Logicky si pak tedy nakoupí cestou domů. Věra ironicky doplnila, že by seniorům přikázala i to, v kolik mají jíst, pít nebo zapínat televizi.