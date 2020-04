Stany jsou zatím prázdné. Lidé bez domova je zaplní v pátek. Stany jsou otevřené, postele zatím vidět nejsou.

Vít Fialka, ředitel Městské charity České Budějovice záměr přibližuje: „Stany jsou půjčené od hasičů a jsou určené pro lidi bez domova. Poslouží jako náhrada denního centra, uvolňujeme denní centrum a noclehárnu Domu sv. Pavla. Chceme, aby Dům sv. Pavla byl volný pro ty, kteří půjdou do karantény. Takže oddělíme nakažené a zdravé bezdomovce. Zdraví budou tady ve stanovém městečku. Budou mít zde stejný režim jako mají v Riegrově ulici,“ vysvětluje, čeho chce docílit.

U vstupu do stanového městečka bude personál měřit lidem bezkontaktním teploměrem teplotu. „Pokud se příznak koronaviru objeví u vstupní brány, tak dotyčný bude hned převezený do domu svatého Pavla do karantény, kde bude čekat na výsledky testů. Pokud se někdo probudí s teplotou, tak pravděpodobně všichni nocležníci půjdou ze stanu do karantény,“ míní.

Dva stany v letňáku jsou určené pro nocleh s kapacitou dvaceti lůžek. Třetí stan slouží jako jídelna. „Teplé jídlo zajistí město. Jednou denně budeme dostávat jídlo z potravinové banky. Jídlo bude zdarma,“ říká s tím, že v letňáku je také pro bezdomovce k dispozici pračka, sprchy a záchody.

Noclehárna je určená pouze mužům. Za nocleh platí lidé bez domova běžně i v Riegrově ulice. „Zvažujeme částku čtyřicet korun za noc. Lidé bez domova tu budou pod dohledem personálu městské charity i během noci,“ ujišťuje ředitel.

Za den se podle něho protočí ve stanovém městečku 50 lidí. „Počítáme s dvaceti muži na noc. Ženy budou nocovat v Novohradské, kde je ubytovna," říká.