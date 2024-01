Známý řetězec se chystá otevřít na jihu Čech pobočku. Vedle řetězců zahajují svůj provoz i menší podniky a nového nájemce má i známá cukrárna.

V přízemí českobudějovického obchodního centra Mercury se objevilo logo známého řetězce. | Foto: Deník/Edwin Otta

V plném proudu jsou přípravy na otevření první kavárny Starbucks v Českých Budějovicích. Počkat si na to Budějčáci musí už jen něco málo přes měsíc.

Jedenáctý březen. To je den, kdy se v Budějovicích poprvé otevřou dveře kavárny Starbucks. Zázemí tento americký řetězec najde v Mercury. Nahradí tu původní parfumerii Douglas.

Už před časem to Deníku potvrdil marketingový manažer Starbucks pro Českou republiku a Slovensko Michal Holík. „Jedním z našich dlouhodobých cílů je expandovat do měst mimo Prahu, protože chceme přinést jedinečnou atmosféru Starbucks dalším zákazníkům po celé České republice. Chystané otevření nové pobočky v Budějovicích je tak přirozeným vývojem, kterým společnost Amrest Coffee navíc vstupuje do nového regionu, což je vždy velký krok,“ uvedl.

Úspěšná siréna

Podle serveru Clickbait, který se věnuje marketingu a sociálním sítím, může za úspěch řetězce Starbucks i jeho logo. „Psal se rok 1971, když se v americkém Seattlu parta nadšenců do kávy rozhodla, že založí vlastní pražírnu. Jejich cílem bylo prodávat zpravidla vysoce kvalitní zrna, v sedmdesátých letech ještě ani nepomýšleli nad tím, že by nakonec prodávali již hotové kávové nápoje. A nejen je. To se stalo až o několik let později. Logicky pro svůj nový podnik potřebovali i logo, proto oslovili designéra Terryho Hecklera, aby jim jedno takové navrhl. Vzhledem k tomu, že je Seattle obklopen vodou a napříč všemi rohy prosakovala ona námořnická, vlhká atmosféra, rozhodl se, že stěžejním prvkem bude dvouocasá, mýtická siréna na kruhovém poli,“ uvádí server Clickbait.

Starbucks již brzy.Zdroj: Deník/Markéta Trubková

Logo se několikrát změnilo a zjednodušilo až do dnešní podoby, kterou mohou vidět Budějčáci za skleněnou stěnou v přízemí Mercury. Podle informací Deníku se kavárna bude otevírat ještě na přelomu zimy a jara.

Budějovice jsou pro obchodní značky atraktivní. Už v minulém roce vyrostly v retailovém parku na Strakonické třídě prodejny se zbožím značky Action nebo TEDi. Podle některých komentářů na sociálních sítích by v Budějovicích měl letos zakotvit i francouzský prodejce kosmetiky Sephora.

Kavárna, zmrzlina i řezník

Nejen řetězce otevírají nově dveře zákazníkům v Budějovicích. Loni se mezi nové kavárenské podniky zařadila kavárna a cukrárna Otakarka na Palackého náměstí, zařízená v originálním stylu. V přízemí vítá zákazníky šachovnicovou dlažbou a posezení nabízí i ve zvýšeném přízemí. Rodinný podnik. Když hledal provozovatel Rastislav Kopťar mladší místo pro kavárnu, prohlédl si prostory v Českém Krumlově, Trhových Svinech, Kaplici nebo Budějovicích. Nakonec se s rodinou rozhodli pro Budějovice, pro okraj Palackého náměstí. Ze Světví pod Novohradskými horami, kde bydlí, je totiž začínající kavárník zvyklý na lesy a louky kolem sebe a na Palackého náměstí má zeleň hlavní slovo. „Otevřít si kavárnu byl můj sen už před lety," říká Rastislav Kopťar a doplňuje, že rodina už vážně zvažovala otevření vlastního podniku před několika lety.

V Krajinské ulici zase otevřela zmrzlinárna 7nebe. Lenka Radiměřská v květnu otevřela podnik s důrazem na tradiční výrobu s minimem polotovarů a bez umělých barviv a konzervantů. V sortimentu jsou oblíbenými druhy vanilková, čokoládová, ořechová nebo mangový sorbet. Také zde příležitostně vyrábějí zmrzlinu se zlatými šupinkami.

Zmrzlinárna 7. nebe v Českých Budějovicích v Krajinské ulici.Zdroj: archiv Lenky Radiměřské

A v jihočeské metropoli jsou nové i podniky, které sázejí na masný nebo slaný sortiment. V Jírovcově ulici na Pražském předměstí loni otevřelo Číhalovo řeznictví. Z domu, kde bylo léta květinářství a pak obchod se smíšeným zbožím, se teď line vůně dršťkové polévky, čerstvé šunky nebo taliánů. Právě taliány jsou jednou ze specialit lišovské uzenářské firmy, která tuto pobočku otevřela minulý rok v březnu.

O pár domů dál pak začal minulý rok fungovat také nový malý bufet v místě, kde desítky let sídlila cukrárna U Broučků. Po ukončení provozu cukrárny se tam v krátkém intermezzu objevilo občerstvení nazvané U Vola. Nyní je zde bufet, kde jsou místo dortů hitem pikadory nebo langoše. Z dob cukrárny ovšem zůstala káva.

Mezi nejnovější gastronomické provozy v Budějovicích patří Viet Food, otevřený v závěru loňského roku v novém nákupním parku ve Strakonické ulici.