To, o čem si nějakou dobu povídali vrabci na českobudějovických střechách, je pravda. A radost z toho budou mít především příznivci kávy ze Starbucks. Tato americká společnost míří totiž do jihočeské metropole.

Americký kavárenský řetězec Starbucks se chystá otevřít pobočku v Českých Budějovicích. Ilustrační foto. | Foto: ČTK/AP/Mark Lennihan

Potvrdil to marketingový manažer Starbucks pro Českou republiku a Slovensko Michal Holík. „Jedním z našich dlouhodobých cílů je expandovat do měst mimo Prahu, protože chceme přinést jedinečnou atmosféru Starbucks dalším zákazníkům po celé České republice. Chystané otevření nové pobočky v Českých Budějovicích je tak přirozeným vývojem, kterým společnost Amrest Coffee navíc vstupuje do nového regionu, což je vždy velký krok,“ uvedl. „Bohužel, v tuto chvíli jsou to všechny informace, které vám můžeme k chystanému otevření nové pobočky poskytnout,“ nechtěl být konkrétní.

Na Strakonické se přidávají k Action a Superzoo i GATE nebo TEDi

Do Českých Budějovic míří i další nováčci. Jedním z nich je řetězec Action, který se nachází v novém retailovém parku na Strakonické třídě. První zákazníky zde přivítají ve čtvrtek 30. listopadu v osm hodin ráno. Kromě toho zde bude mít svůj obchod Superzoo, lékárna Dr. Max, Gate, Traficon, Kik nebo TEDi.