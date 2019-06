Necelých sedm měsíců řídí Zliv z pozice starosty Petr Ferebauer (ODS), za deset dnů tomu už ale bude jinak. K 19. červnu totiž ve své funkci končí.

„Rozhodnutí vzešlo z nastalé zdravotní situace, která mě přiměla přehodnotit své priority,“ komentoval svoje rozhodnutí s tím, že se vrací ke své původní profesi. „Budu usilovat o to, abych zůstal radním a měl možnost dál formovat vývoj města,“ řekl Petr Ferebauer.

Dodal, že odstoupit z funkce starosty má v plánu na posledním předprázdninovém zasedání zastupitelstva, které se uskuteční ve středu 19. června. „Tady by měl být také zvolený nový starosta města,“ dodal Petr Ferebauer. O tom, kdo jej v křesle nahradí, ale zatím více říci nechtěl.

V úvahu by mohl připadat oficiální vítěz voleb, a to hnutí Občané pro Zliv. To je ovšem v opozici. Jan Koudelka, lídr hnutí Občané pro Zliv, k celé věci řekl: „Doposud jsme jako zastupitelstvo nebyli oficiálně o odstoupení starosty Ferebauera informováni. Ani tentokrát s námi jako vítězi voleb nikdo nejednal.“