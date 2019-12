Profesionální hasiči ze stanice České Budějovice vyjížděli na Štědrý den v půl čtvrté odpoledne do českobudějovické ulice J. Opletala, aby se dostali ke staršímu muži a pomohli mu ven z vany.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Jana Kotalová

Podle tiskové mluvčí Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje, Venduly Matějů, profesionální hasiči ze stanice České Budějovice provedli v ulici J. Opletala v Českých Budějovicích nouzové otevření dveří bytu. „Podle ohlášení na tísňovou linku se starší muž nemohl dostat sám z vany. Hasiči se do bytu dostali ze střechy domu, kdy se jeden z hasičů slanil do příslušného patra a přes pootevřené okno vnikl do bytu,“ uvedla mluvčí.