Medaili za hrdinství z rukou pana prezidenta převzal Tomášův otec Pavel Procházka, kterého na ceremonii ve Vladislavském sále doprovodila rodina. Pro pana Procházku byl pondělní večer obrovsky emotivní. „Bylo to velmi, velmi těžké a jsem velmi rád, že náš syn byl oceněn. Domnívám se, že Tomáš si ocenění zaslouží,“ řekl pan Procházka pro Deník.

Vůbec poprvé se na Pražském hradě Procházkovi setkali s Tomášovým psím parťákem. Jak připomněl Pavel Procházka, pes Doky byl v Afghánistánu s Tomášem do poslední vteřiny. V pondělí večer doprovázel s novým psovodem Petrem Bečkou pana Procházku k převzetí ocenění. O přítomnosti Dokyho na Pražském hradě Procházkovi předem nevěděli. „Bylo to velmi dojemné setkání. Doky je miláček,“ popsal Pavel Procházka s tím, že ocenění od prezidenta si celá rodina velmi váží. „Je to pocta, které by se člověk rád vzdal, jen aby tu Tomáš mohl být s námi,“ dodal Ivo Procházka, Tomášův bratr.

Tomáš Procházka z jihočeských Prachatic padl loni 22. října na základně Šindánd v provincii Herát. Afghánský voják v uniformě zahájil střelbu na projíždějící české vozidlo a zasáhl Tomáše Procházku. Byl prvním kynologem, který byl zabit v boji na zahraniční misi. Do Afghánistánu, který byl jeho čtvrtou misí, ho doprovázeli německý ovčák Bred a právě belgický ovčák Doky. Ivo Procházka upřesnil, že Tomáš měl ještě další dva služební psy, Pedra a Ionixe. „K nim měl ještě soukromého psa. Původně se jmenoval Panther, od Tomáše ale dostal jméno Cairo. Dal mu jméno amerického psa, jenž dopadl teroristu Usámu bin Ládina,“ doplnil Ivo Procházka.

Oceněný byl i dlouholetý lidovecký politik a senátor Josef Kalbáč, který sdělil, že to byla pro něho možnost setkat se a pohovořit s prezidenty – Milošem Zemanem a Václavem Klausem. „Před předáváním si pozval pan prezident Miloš Zeman oceněné k sobě a s každým prohodil pár vět. Mne se zeptal, zda už mám hotový 13. díl zpěvníku lidových písniček, protože jsem mu předešlých 12 poslal. Pozval jsem ho na únorový křest a Miloš Zeman svoji návštěvu nevyloučil. Celkově byla nálada a atmosféra úžasná,“ popsal Josef Kalbáč.

Jedinečnou slavnost komentoval i Jihočech z obce Čkyně Petr Martan, který byl oceněný za mnoho knih na téma přírody v Národním parku Šumava. Navíc je iniciátorem petice s názvem „Za zákon pro zelené lesy Šumavy“. „Byl jsem dojatý. Člověk si pokládá v 61 letech otázku, zda je tohle konec mé kariéry, že jsem do tohoto dospěl, nebo jestli je to dvojtečka,“ sdělil. Prezidentovi daroval knižní památník Čkyně.