V obcích u hranice se pídí po informacích, zavřou školky

V příhraničních obcích Českokrumlovska začne být zřejmě neobvykle "mrtvo". V Dolním Dvořišti je hodně pendlerů, kteří denně jezdí do Rakouska za prací. Starosta se obává, jestli s tím teď nebudou mít problémy. "Čekám na nějakou oficiální zprávu, abych si všechna opatření mohl pořádně prostudovat," řekl ve čtvrtek v 15.30 hodin Ivan Kůta. Nicméně podle prvních sdělení mají mít lidé dojíždějící za prací do Rakouska přechod hranice na některých přechodech umožněn. "Také přemýšlím, co se školkou," řekl Ivan Kůta. "Zítra ráno v Kaplici zasedá krizový štáb, pod který spadáme, tak budeme čekat, jaké nám pak předají informace. Pokud ale školku zavřeme, zajímalo by mě, kdo bude personál platit a co tam pak vůbec bude dělat."

Ve Vyšším Brodě, kam jezdí především Rakušané, nyní výrazně ubydou turisté. To zřejmě citelně pocítí místní obchodníci a zejména asijští prodejci. "Už dnes bylo náměstí poloprázdné," konstatoval ve čtvrtek starosta Vyššího Brodu Milan Zálešák. "Momentálně se snažím dohledat, které hraniční přechody budou otevřené pro ty, co jezdí za hranice do práce. Nevím, jak to bude s naším přechodem ve Studánkách."

Kulturní akce zruší všechny, protože třicet lidí a více je na nich vždy. "A od pondělka zavřeme i mateřskou školku a dětskou skupinu. Co se tam bude dál dít, musíme probrat s učitelkami. Asi se bude uklízet, malovat podobně jako o prázdninách …protože jak to vidím, o prázdninách se dost možná bude učit," dodal s úsměvem. "Vlastně tu teď začínají letní prázdniny. Ale není to příjemné," dodal vážně.

Do práce za hranice se na jihu Čech bude moct jen přes tři přechody

Z mimořádného opatření Ministerstva vnitra o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky vyplývá, že vnitřní hranice s Rakouskem a Německem je možné překračovat jen v určených místech, a to bez časového omezení. "Osoby prokazatelně pravidelně překračující vnitřní hranice, zejména pendleři, mohou hranice překračovat také v dalších místech uvedených níže, a to v době od 5:00 do 23:00," píše se dále v opatření.

V jižních Čechách budou otevřené hraniční přechody s Rakouskem Dolní Dvořiště – Wullowitz a České Velenice – Gmünd a s Německem pouze přechod Strážný - Phillippsreut.

Osoby, které prokazatelně pravidelně překračují vnitřní hranice, zejména přeshraniční pracovníci a další osoby, mohou mezi 5. a 23. hodinou hranice překročit - s patřičným potvrzením od zaměstnavatele apod. - pouze v Nové Bystřici.

Všechny další jihočeské hraniční přechody budou od páteční půlnoci zavřené. "Výše uvedená povinnost se nevztahuje na vybrané kategorie osob, u nichž by bylo omezení překračování vnitřních hranic nepřiměřené a v některých případech by odporovalo veřejnému zájmu. Jedná se například o integrovaný záchranný systém, osoby v případě nepředvídané mimořádné situace, nákladní dopravu atd.," dodává se v opatření.

Kino Střelnice v Jindřichově Hradci přestane promítat

Jindřichohradecké kino Střelnice chtělo promítat pouze pro max. 100 diváků, po zavedení stavu nouze se rozhodlo, že od pátku 13. března do odvolání nebude promítat vůbec. Stejně tak jsou zrušena i dvě představení místní Divadelní společnosti Jablonský, která měla proběhnout na konci března také pouze pro stanovený počet diváků. "V současné době je limit třiceti lidí na jednu akci. V tom jsou ale zahrnutí i herci a personál kulturního domu, proto není možné představení uskutečnit," zmínil vedoucí KD Střelnice Jiří Kubát. Konkrétní opatření včetně způsobu vrácení peněz za již zakoupené vstupenky, bude vedení Střelnice se zástupci města projednávat v pátek dopoledne.

Výběhy se šumavskými zvířaty se zavírají

Uzavřít jelení výběh na Kvildě a vlčí výběh na Srní Správa Národního parku Šumava po vyhlášení nouzového stavu zavírá. "Nejsme schopni zajistit, že by se na jednom místě nesešlo třicet lidí," okomentoval situaci Jan Dvořák, tiskový mluvčí Správy NP Šumava. Zavřená jsou už několik dní návštěvnická centra národního parku a k nim teď přibudou také sociální zařízení a parkoviště u výběhů. Na parkoviště ale vjezd park povolí. "Nebudeme však vybírat vstupné, neboť veškeré další zázemí bude mimo provoz," upřesnil.

Alšova jihočeská galerie zavírá

Po vyhlášení nouzového stavu zavírá i Alšova Jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, která plánovala zrušit vernisáž a nechat v dubnu otevřenou výstavu Meziprůzkumy. "Počkáme těch třicet dní a uvidíme, co bude dál," uvedl ředitel Alšovy jihočeské galerie Aleš Seifert. Výstava a vernisáž mohou být podle něj posunuty.

Knihovna zavírá. Čtěte e-knihy, doporučuje

Jihočeská knihovna v Českých Budějovicích zavírá v souvislosti s rozhodnutím vlády o vyhlášení nouzového stavu 13. března všechny pobočky, oznámila mluvčí knihovny Petra Mašínová. "U již vypůjčených knih, dokumentů, CD, her aj. bude mimořádně prodloužena výpůjční doba. Toto se týká i titulů, které dosáhly maximální výpůjční lhůty, případně je na ně rezervace. Informaci o době vrácení si každý čtenář dohledá ve svém čtenářském kontě," uvádí. Knihy lze vracet do biblioboxu u knihovny Na Sadech 27 a Lidické s výjimkou dokumentů označených heslem "Nevracet do biblioboxu". "K půjčování mohou registrovaní čtenáři využít e-knihy. Na čtyři týdny je možné si stáhnout čtyři e-knihy. Ty se nevracejí, samy ze čtecích zařízení po uplynutí výpůjční doby zmizí," doporučuje Petra Mašínová.

Městská knihovna v Jindřichově Hradci v úterý zrušila všechny akce pro veřejnost, pro výpůjčky a vracení knih ale fungovala dál. To se vyhlášením nouzového stavu změnilo a od pátku 13. března bude knihovna včetně pobočky Vajgar zcela uzavřena, a to až do odvolání. Výpůjční lhůty jsou automaticky prodlouženy do 30.dubna. V případě potřeby dojde k dalšímu posunutí daného termínu.

S večery v restauraci bude konec

Pavel Svoboda je pravidelným návštěvníkem nové, před několika málo měsíci otevřené Indické restaurace na třídě 9. května v Táboře. "Chodím sem na oběd tak třikrát do týdne, a občas zajdu i večer jen tak na pivo. S těmi večery bude tedy asi konec, místo toho si otevřu pivo doma. Na obědy ale budu chodit dál, aspoň dokud to tu sami nezavřou," sdělil. Opatření vlády ho sice překvapilo, ale chápe ho. "Jsou docela přísní tedy. Ale pokud to pomůže zastavit šíření té nemoci, tak se rád uskromním a to večerní pivo v hospodě si odepřu," uzavřel.

Od pondělí se v Písku zavřou také mateřské školy

Jarní prázdniny, které má Písecko tento týden, si prodlouží všechny děti. Kromě uzavřených základních i středních škol přibudou v Písku také mateřinky. Město vydalo prohlášení, že od pondělí 16. března budou až do odvolání, tedy nejméně po dobu 14 dnů, uzavřeny všechny mateřské školy a jesle zřizované městem Písek. „Toto opatření činíme v souvislosti s prevencí šíření nákazy koronavirem. Jsme si vědomi problémů, které některým lidem přinese, avšak zdraví občanů musí být vždy na prvním místě. V současnosti jsou školky v provozu v prázdninovém režimu. Jako možné riziko vnímáme právě návrat rodin s dětmi z dovolených v zahraničí po jarních prázdninách. Své rozhodnutí jsme konzultovali také s Krajskou hygienickou stanicí v Českých Budějovicích, která je jednoznačně doporučila,“ uvedla starostka města Eva Vanžurová.

Kultura v Prachaticích je zrušená do 13. dubna

Kulturní akce s účastí nad 10 osob v jeden okamžik jsou podle nařízení vlády zakázány. Na základě tohoto rozhodnutí zrušily prachatické Kulturní a informační služby veškeré kulturní akce až do 13. dubna. "Vstupenky za kino, festival Štít a Štítek, přednášku CK Ocean mohou lidé vracet na Infocentru do 30. března," řekla Věra Houšková, ředitelka KIS Prachatice.

V případě dalších akcí jako je koncert Lenky Dusilové, představení Čas pod psa nebo talkshow A.Frauenberga budou Kulturní a informační služby informovat.

Strakonický pivovar očekává pokles produkce

Nařízení vlády o nouzovém stavu, který přikazuje zavírat restaurace ve 20 hodin po dobu 30 dnů, bude mít podle ředitele a. s. DUDÁK - Měšťanský pivovar Strakonice Dušana Krankuse velmi negativní dopad na produkci pivovaru.

"V tento okamžik jen několik desítek minut od vyjádření vlády nemohu říct žádné konkrétní číslo. Můj názor je, že naše produkce klesne minimálně o 40 procent," uvedl Dušan Krankus.

Strakonický pivovar má roční výstav kolem 57 tisíc hektolitrů piva.

Třeboň poetická se ruší

Jihočeská postupová přehlídka uměleckého přednesu a divadla poezie nazvaná Třeboň poetická, která se měla konat během příštího víkendu, byla zrušena. Pořadatelé přehlídku zrušili, i když původně se jako akce malého rozsahu do třiceti účastníků uskutečnit mohla. Po zavedení stavu nouze už to možné není. Organizátoři jednají o náhradním termínu přehlídky, která má letos v Třeboni oslavit už jubilejní desátý ročník.

Společnost Algorit Písek očekává jistý útlum

Písecko pocítí mimořádná opatření naplno až příští týden, jelikož teď jsou zde jarní prázdniny. To potvrzuje také jednatel společnosti Algorit Petr Čáp. "Uvidíme po víkendu, až se budou zaměstnanci vracet do práce," říká s tím, že zatím žádná mimořádná opatření firma nepřijala. Umožňuje i práci z domova, ale zatím spíš výjimečně. "Někteří klienti omezují osobní kontakt, takže jednáme víc po telefonu," zmínil jednatel.

Ačkoli měsíce březen, duben i květen bývají silné, nyní očekává spíš útlum. "To bude ale všude. Čeká nás takový letní režim," předvídá.

Seniorům a zdravotně postiženým zajistí nákup i oběd

V souvislosti se šířením nákazy koronavirem zavedlo město Vimperk dočasně službu pro osoby, které nemají zajištěnou pečovatelskou službu, a to dovoz základního nákupu pro seniory a osoby se zdravotním znevýhodněním. "Nákup bude zajištěn v pracovních dnech od 7.30 do 16 hodin nejpozději do následujícího dne," upřesnila starostka Jaroslava Martanová. Zároveň je možné zabezpečit dovoz obědů ze zařízení, která jsou stále v provozu, a dotyčný v nich má objednaný oběd. "Službu si můžete domluvit na telefonním čísle: 773 754 801. Stačí si připravit tašku, lísteček s požadavky na potraviny a peníze na nákup, případně jídlonosič na oběd s lístečkem a kontaktem," doplnil zástupce starostky Zdeněk Kuncl. Podle vedední města Vimperku je cílem nové služby co nejvíce eliminovat vycházení nejvíce ohrožených skupin obyvatelstva, a tím u nich snížit riziko nákazy.

O mateřinkách může rozhodnout i hejtmanka

Vyhlášený stav nouze v České republice může ovlivnit případné uzavření mateřských škol v jihočeské metropoli. Podle náměstka primátora Viktora Vojtka totiž řada pravomocí nyní přejde na jihočeskou hejtmanku Ivanu Stráskou.

Jihočeští hygienici dosud nařídili 218 karantén

„Jihočeský kraj, přestože je příhraniční oblastí s přímým tranzitem z Itálie, patřil k posledním regionům v ČR bez výskytu onemocnění. Bohužel výsledky vyšetření laboratoře Nemocnice České Budějovice prokázaly ve středu večer první případ onemocnění u muže středního věku, který pracovně pobýval v Německu, odkud se vrátil již s příznaky. Muže jsme umístili do domácí karantény, průběh onemocnění je zatím lehký a zjišťujeme jeho kontakty. Společně s kolegy z dalších složek Integrovaného záchranného systému a praktickými lékaři děláme maximální možná opatření pro zamezení komunitního šíření. Chtěla bych požádat naše spoluobčany o odpovědnost a ohleduplnost. Lehkovážnost není na místě a čas, včasné informace o pobytu v zahraničí či příznacích onemocnění, jsou pro snížení rizik přenosu rozhodující,“ žádá veřejnost o spolupráci ředitelka Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje Kvetoslava Kotrbová.

Ministr vnitra umožní pracujícím za hranicemi přejíždět i na jiných přechodech

Řada občanů z pohraničních regionů, jako je například Krumlovsko nebo Prachaticko, jezdí pracovat do zahraničí. Ti, co pracují v Rakousku a Německu, budou moct, navzdory zákazu vyjíždět do zahraničí, přes hranice jezdit, dokonce přes jinak uzavřené hraniční přechody. "Jako ministr vnitra mám možnost udělit výjimku, kterou v řádu hodin vydám a bude k dispozici na stránkách ministerstva vnitra," sdělil ministr vnitra Jan Hamáček. "Občan, který pracuje v zahraničí, se bude muset prokázat policistům nebo ostatním pracovníkům na hranicích potvrzením od zaměstnavatele, že je zaměstnán na druhé straně hranice, a bude po prokázání totožnosti přes hranici puštěn. To je důvod, proč jsme kromě jedenácti přechodů, kde bude probíhat standardní doprava, identifikovali dalších sedm, které budou určeny právě a pouze pro naše občany, kteří pracují v zahraničí."

Konkrétní opatření budou doplněna v návaznosti na další usnesení vlády.

Restaurace zavře v osm večer a první skončí brigádníci

Loni na podzim začala fungovat ve Strakonicích nová restaurace Plzeňka Hangár. Letos už stačila získat prestižní ocenění od Plzeňského Prazdroje s názvem Hvězda sládků. Dnes zažívá třetí zlom. Ten ji ale může na dlouhou dobu poslat ke dnu. Jako mnoho dalších. "Nařízení vlády o nouzovém stavu, kdy musí restaurace zavřít v už v osm hodin večer, je těžká rána. Pro nás to znamená 21 hodin v týdnu, což jsou dva plné dny," říká majitel restaurace Robert Soukup.

V současné době dává práci 16 lidem včetně brigádníků. "Ti musejí na nezbytně nutnou dobu skončit. Mojí povinností je zajistit obživu stálým zaměstnancům," dodal Robert Soukup. Další potíže ale podle něj ještě nastanou. Několik dnů dopředu jsou už nasmlouvané objednávky na potraviny nebo zavážky piva.

O opatření bude informovat návštěvníky upozorněním na dveřích i osobně.

Play off první Chance ligy se dohrávat nebude, Motor postupuje do extraligy!

Na jihu Čech se po sedmi letech opět bude hrát hokejová extraliga. Play off první Chance ligy se totiž kvůli hrozbě koronaviru dohrávat nebude a Motor si tak zajistil postup jako vítěz základní části soutěže.

„Že svaz zrušil zbytek sezony považuji v dané chvíli za jediné správné řešení,“ nechal se slyšet generální manažer ČEZ Motoru Stanislav Bednařík. „Zdraví všech hráčů i dalších účastníků zápasů musí být na prvním místě. Z tohoto pohledu ani nic jiného nepřipadalo v úvahu,“ dodal.