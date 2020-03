"Ti, co jezdí do Rohrbachu a dál, to mají o to horší," posteskl si Milan Zálešák, starosta Vyššího Brodu.

Pro pendlery z Vyšebrodska jsou uzavřené Studánky a Guglwald opravdu problém. Spousta jich pracuje v řeznické firmě Hochreiter v Bad Leondfeldenu. "Ta má provozovnu tuším i v nedalekém Reichenthalu, kde ženy vyrábějí lasagne. Tah na Studánky byl velmi vytížení a je to pro ně velký zásah," popsal starosta. "Ráno to ještě asi není tak hrozné, ale odpoledne to bude horší. I když jsou hranice zavřené, ještě se nejspíš budou vracet další Češi z ciziny a dál běží kamionová doprava, takže budou muset na Dolním Dvořišti čekat."

Podle starosty je teď ochromené celé město. "Kvůli uzavřenému hraničnímu přechodu je tu mrtvo," shrnul situaci. "Na úřadě máme částečně omezený provoz. Zaměstnanci si vybírají dovolenou, pokud není nutné, aby na odborech nebylo víc lidí, ale fungujeme tak, aby se chod úřadu zachoval."

S ochrannými pomůckami to je ve Vyšším Brodě velká bída. "Sháním je po internetu, ale dodací doba je dlouhá. Snad by dneska měli přivézt nějakou dezinfekci, ale roušky a respirátory nemáme," konstatoval Milan Zálešák.

Pokud nutně na vyšebrodský úřad přece jen potřebujete jít, zavolejte si na podatelnu, telefonní číslo je 380 746 537. E-mail je podatelna@mestovyssibrod.cz. "Pokud bude třeba, mohou lidé volat i mně nebo paní tajemnici, někdo z nás tu vždycky bude."

V Nové Bystřici hranice přejedou jen pendleři. V noci ale musí jinam

Hraniční přechod v Nové Bystřici je jeden z těch, přes který mohou přejíždět jen lidé, kteří v Rakousku pracují. Hranice jsou pro ně otevřené od pěti hodin ráno do jedenácti večer. V noci je pak přechod zavřený.

"Kontrolujeme zda ti, kteří chtějí hraniční přechod přejet, mají doklady a potvrzení od zaměstnavatele. Čísla nás nezajímají, takže je nepočítáme. To pro nás není v současné době prioritní," uvedl policejní mluvčí Jiří Matzner.

Dodal také, že k policistům na hranicích by se měli brzy připojit i vojáci. "Je možné, že po nasazení armády se režim na hranici v Nové Bystřici změní. Zatím je to jediný přechod, který má jen denní režim. Strážný, České Velenice a Dolní Dvořiště fungují nonstop," doplnil mluvčí.

Mnozí z pendlerů, kteří přes Novou Bystřici jezdí, ale potřebují hranice přejet dříve než ráno v pět hodin. "Náš syn pracuje v pekárně a musí přejíždět už kolem druhé hodiny ranní. Jezdí až z Dačicka. Slavonice jsou zavřené, Nová Bystřice v noci taky, tak bude muset až do Českých Velenic. To má ale dost z ruky, najede asi o dvě stě kilometrů víc. To už se pak možná ani nevyplatí do práce jezdit. Na to nikdo nepomyslel, že lidé také jezdí do práce v noci. Ještě že při návratu už to objíždět nemusí,“ zmínil Zdeněk Svoboda, který přijel informace shánět přímo na hranice.

"Bohužel, je to tak. Kdo potřebuje jet přes hranice v noci, má v Nové Bystřici smůlu a musí jet jinam. Veškeré materiály a informace k režimu na hranicích jsou velmi dobře zpracované na webových stránkách ministerstva vnitra, kde si každý může najít to, co ho zajímá," poznamenal policejní mluvčí Jiří Matzner.