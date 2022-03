Nová dálnice dlouhá 32 kilometrů povede z Hájů na Příbramsku po Mirotice na Písecku, kde naváže na stávajících 16 kilometrů silnice z Mirotic do Písku, které též čeká modernizace.

Příprava jednotlivých úseků postupně přináší omezení pro řidiče. Netýká se to pouze těch, kteří jedou přímo po hlavním tahu na Prahu, ale na Písecku například obce Nerestce. Od poloviny března mají uzavřené sjezdy z I/4, tedy části silnic č. III/00421 a č. III/00421a. „Musíme jezdit po místních silnicích, ale hlavní je, že nám je slíbili dát do pořádku, až bude hotovo,“ nastínil starosta Nerestců Vladimír Macoun.

Místní mají ale podle jeho slov obavy z něčeho jiného. „Stále řešíme protihlukové bariéry. Máme je přislíbené, ale nemáme to písemně, což bychom chtěli. Bez nich by to absolutně nešlo,“ konstatoval starosta s tím, že obyvatelé obce požadují sepsání petice. „Troufám si tvrdit, že ji podepíše sto procent lidí,“ doplnil. Nová stavba se má zvednout o 4,5 metru nad současnou silnici.

V dubnu se plánuje zúžení silnice I/4 u Mirotic, aby mohly být zahájeny práce na rozšíření silnice na dálnici i v tomto úseku.

Stavba dálnice D4 je prvním projektem výstavby dálnice v Česku formou PPP, kdy investorem stavby je soukromý subjekt. Konsorcium DIVia, které tvoří firmy Vinci a Meridiam, má část D4 postavit a uvést do provozu do prosince roku 2024. Poté bude 24 let a čtyři měsíce komunikaci provozovat a udržovat, za což jí stát bude platit.