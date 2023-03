Už loni se chystala velká rekonstrukce křižovatky v Temelíně, kde se potkává pět komunikací: silnice od Týna nad Vltavou, od Budějovic plus průtah Temelínem od Vodňan a navrch ještě dvě místní cesty.

Podle temelínského starosty Josefa Vácy ale v rámci výběrového řízení na zhotovitele došlo k odvoláním, takže se akce posunula do letošního roku. Stavba bude podle technika Správy a údržby silnic Jihočeského kraje Vojtěcha Fürsta zahájena předáním staveniště 11. dubna 2023. Práce budou rozděleny do dvou etap a hotovo má být do konce července.

Zvažovali dvě varianty

Nové řešení křižovatky má hlavně nabídnout zvýšení bezpečnosti a přehlednější situaci v místě. "Myslím, že to bude pro obec přínos," říká k chystané akci Josef Váca, ale připojuje, že až provoz ukáže, jestli jízda skrz obec bude plynulá nebo třeba bude nutné čekat na vjezd na kruháč. Dopravní zátěž v Temelíně je totiž dost velká, hlavní tahy jsou hodně využívané a není vyloučeno, že by se mohly při novém řešení tvořit fronty vozidel.

Rekonstrukce se dotkne silnic, které jsou obce, SÚS JK i společnosti ČEZ. "Zvažovaly se dvě varianty," říká Josef Váca. Jednou z možností bylo více vyznačit na severovýchodním okraji obce vedení jednotlivých komunikací, třeba uděláním nových obrubníků, nebo zřídit zmíněný kruháč. Teď se všech pět komunikací stýká na velkém prostranství, kde je spíše věcí intuice řidičů, kam je vede jejich trasa. Nakonec byla zvolena kruhová křižovatka, na kterou by mělo být dost místa. Hlavní náklady by měla nést SÚS JK, ale podílet se bude i obec.

Objízdné trasy budou upravené podle jednotlivých etap, aby byla obec Temelín průjezdná. Některé komunikace ale budou v průběhu jednotlivých etap úplně uzavřené. Zhotovitelem bude firma Š+H Bohunice. První etapa má skončit 16. června 2023. Obsluha zastávek veřejné linkové dopravy v obci Temelín bude po celou dobu výstavby okružní křižovatky beze změn, pouze budou platit výlukové jízdní řády.