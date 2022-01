Sečteno. Na jihu Čech jsou nejzatíženější silnice v Budějovicích a D3 u Tábora

Most by propojil výpadovku na Český Krumlov s Papírenskou ulicí a tím také s ulicí Boženy Němcové a Lidickou třídou. Podle primátora by mělo přemostění smysl, i když se nyní buduje Jižní tangenta, která má spojit výpadovku na Český Krumlov s Lidickou, ale až u Včelné. Nyní by měl nejprve Jihočeský kraj připravit projekt nového mostu.

Oprášený projekt

„Kraj z podnětu hejtmana Martina Kuby vyvolal úvodní jednání k obnovení prací na projektu v závěru loňského roku,“ uvedl k záměru Radek Šíma z tiskového oddělení krajského úřadu. Připomněl tím, že úvahy o stavbě se v minulosti už několikrát objevily. Zatím bylo prověřeno, jestli je investice možná z hlediska platného územního plánu. Ten to umožňuje. „Záměr byl odsouhlasen také se starosty obcí Homole a Planá u Českých Budějovic,“ doplnil Radek Šíma. Bylo zadáno i dopravně inženýrské posouzení stavby.

"Jihočeský kraj má záměr zadat projekt v březnu po prověření všech důležitých vstupů, které v současnosti posuzuje na základě studie, kterou pořídilo město České Budějovice a která mu byla v minulém týdnu poskytnuta. Z tohoto posouzení vyplyne, zda je v projektu nějaká sporná otázka, kterou je nutné vyřešit před zadáním vlastní dokumentace pro společné povolení, pokud nebude, bude zadán na počátku března rovnu tento stupeň projektové dokumentace," doplnil Radek Šíma.

Poslední byla lávka

Jako nejnovější přemostění Vltavy začala v roce 2018 sloužit lávka u Meteoru pro pěší a cyklisty. O přemostění Vltavy u papíren nebo u nemocnice se diskutuje již dlouhé roky. Plány na most u nemocnice a další navazující přemostění u Malého jezu na Malši ale před časem město opustilo, mimo jiné kvůli petici, kterou podepsalo několik tisíc občanů.

Doprava v jihočeské metropoli je však každým rokem intenzivnější a stačí větší nehoda nebo stavební uzavírka některého z mostů, aby to vytvářelo velké komplikace. V současnosti Vltavu překlenuje poblíž Českých Budějovic most pod Včelnou na silnici I/3, most u staré vodárny (Mánesova ulice) na příjezdu do města, Dlouhý most a Nový most na Strakonické ulici. Nadto jsou pro pěší a cyklisty k dispozici lávky u Meteoru, v ulici Matice školské, u Sportovní haly, na Sokolský ostrov nebo u Plzeňské ulice.

Nový most chystají v Českém Vrbném

V pokročilém stadiu příprav již ale je nový most v Českém Vrbném. Aby se Strakonická zbavila tranzitní zátěže připravuje Ředitelství silnic a dálnic České republiky (ŘSD) na severu jihočeské metropole novou komunikaci – Severní spojku. Má vést územím, kde jsou dnes jen louky a pole mezi čtvrtí Kněžské Dvory a kruhovou křižovatkou u Globusu. Součástí nové silnice mají být podle Adama Kolouška z tiskového oddělení ŘSD třeba i mosty přes Vltavu nebo přes Dobrovodskou stoku.

Aktuálně je projekt ve fázi územního řízení, které je předstupněm stavebního povolení. A územní rozhodnutí již posvětil Krajský úřad Jihočeského kraje. Zamítl totiž odvolání proti územnímu rozhodnutí. Podle generálního ředitele ŘSD Radka Mátla nyní mohou přípravy pokročit do fáze, kdy se začne chystat dokumentace pro žádost o stavební povolení.