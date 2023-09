/VIDEO/ Orlická přehrada již brzy bude mít hned dva jedinečné mosty vedle sebe. V následujících měsících dojde k dokončení oblouku nového železničního mostu v Červené nad Vltavou, místní části Jetětice na Písecku.

Unikátní obloukový most již brzy překlene Orlickou přehradu. Podívejte se | Video: Deník/Lenka Pospíšilová

Neuvěřitelné jsou rozměry tohoto díla. Železobetonový oblouk dosáhne rozpětí 156 metrů a délka přemostění má činit 300 metrů. V rámci kontrolního dne staveniště ve čtvrtek odpoledne navštívil také ministr dopravy Martin Kupka a generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda. Stavba má vyjít na 685 milionů korun a první vlak by jí měl projet za rok na podzim, v listopadu 2024.

Stavba zde podle investora, Správy železnic, začala v lednu loňského roku. „Na táborské straně jsme museli použít kvůli skalnímu masivu i trhavinu, vše vyšlo ideálně díky snížené hladině Orlíku kvůli výstavbě bezpečnostního přelivu,“ podotýká specialista na mosty Petr Žákovec ze Správy železnic.

Nepřehlédnutelná stoletá stavba

Ministr dopravy Martin Kupka uvedl, že jde skutečně o nepřehlédnutelnou stavbu. „Díky svým rozměrům bude patřit k největším obloukovým mostním dílům v republice vůbec. Svým tvarem navazuje na silniční mosty v okolí jako je Ždákovský a Podolský,“ míní.

Zdroj: Deník/Lenka Pospíšilová

Novostavba by podle jeho odhadů měla sloužit železniční dopravě dalších 100 let. „Zajímá mě, jaké těžkosti tu stavaři zažili a věřím, že se podaří vše dokončit v avizovaném termínu,“ dodal ministr.

Téměř hotový oblouk

Stavbaři už vybudovali více než dvě třetiny budoucího mostního oblouku. V krajních částech je dokončená vlastní nosná konstrukce desky z předpjatého betonu.

„K výstavbě se využívá betonážní vozík, který šplhá vždy po již hotové části oblouku. Nejprve se provede vyztužení dané části a následně zabednění a betonáž. Pak se betonážní vozík posune dopředu a celý postup se opakuje,“ doplňuje technologický postup Žákovec.

Následuje stavba mostovky

K propojení oblouku má dojít počátkem prosince, pak betonážní vozíky rozeberou a stavba bude pokračovat realizací mostovky. „Současně stavbaři provedou konečné úpravy terénu na předpolích mostu a začnou pracovat na napojení traťové koleje na novou trasu,“ vysvětluje s tím, že využijí i odtěžený materiál.

Správa železnic v současné době řeší také další osud stávající mostní konstrukce. „Už loni v srpnu jsme uzavřeli smlouvu o budoucí smlouvě o bezúplatném převodu starého mostu na spolek Viadukt, který má zájem na jeho dalším využití. Zahájení železničního provozu na novém mostu předpokládáme příští rok v listopadu, následně předpokládáme podpis samotné smlouvy o převodu,“ přibližuje ředitel Jiří Svoboda s tím, že je rád, že se našlo řešení pro obě strany.

Jednají o budoucnosti starého

Jednání o budoucnosti původního mostu podle něj nebudou jednoduchá. „Je škoda, že s námi není budoucí majitel staré konstrukce, protože podle mě jsou to borci, že do toho vůbec jdou,“ podotkl s tím, že bude rád, když historický objekt najde využití například pro volnočasové účely.

„Čekají nás ještě týdny, možná měsíce jednání. Rádi by tu viděli nějaké připojení na cyklostezku, či turistickou trasu, v současné době se řeší jejich zaústění, ale musí to být hlavně bezpečné. To bude předmětem mnoha jednání v roce příštím i s vlastníky okolních pozemků,“ upozornil Svoboda s tím, že je optimista a doufá, že vše dobře dopadne.

Zhotovitelem je firma Metrostav. Po dostavbě má mít most největší betonový oblouk v republice vůbec, do současnosti je největší taková stavba z betonu v Podolsku, největší ocelový oblouk je zase pro představu na Ždákovském mostě.