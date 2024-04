V budějovických Žižkových kasárnách bude znovu rušno. Začíná přestavba jejich západní části pro okresní soud.

Pro okresní soud se má v Českých Budějovicích rekonstruovat západní část bývalých kasáren v Žižkově třídě. Vizualizace Masák a Partner | Foto: Deník/Edwin Otta

Nové průčelí ze skla, přistavěné další křídlo a rekonstrukce celé západní části Žižkových kasáren v Českých Budějovicích. To vše přinese stavba nového justičního areálu, který bude sloužit jako sídlo okresního soudu a také státního zastupitelství.

Podle projektu, který v roce 2020 připravil ateliér Masák & Partner, by průčelí nového křídla měla tvořit stěna složená ze skleněných polí. A sklo má hrát důležitou roli u celé nové přístavby. Projekt pro stavební povolení počítá s moderní minimalistickou vestavbou mezi dvěma historickými křídly bývalých kasáren. Jak uvedl pro Deník v době dokončení projektu Václav Jankovský, jeden z vedoucích kanceláře Masák & Partner, investor stanovil, jaké má celkové potřeby například počty zaměstnanců nebo velikosti a počty jednacích síní. A ukázalo se, že bude nutné doplnit historické budovy kasáren dalšími prostory, protože ty současné nestačí k zabezpečení všech požadavků.

Bývalá kasárna Jana Žižky z Trocnova v Českých Budějovicích.Zdroj: Deník/Edwin Otta

Rekonstrukce byla slavnostně zahájena ve čtvrtek 25. dubna 2024 ministrem spravedlnosti Pavlem Blažkem, jihočeským hejtmanem Martinem Kubou a českobudějovickou primátorkou Dagmar Škodovou Parmovou. Začátku stavby se účastnili také zástupci českobudějovických soudů nebo státního zastupitelství.

Výhodou bývalých kasáren je dobrá dopravní dostupnost v širším centru města blízko vlakového a autobusového nádraží a počítá se i s vybudováním parkoviště. Společný projekt nového administrativního centra připravily ministerstvo spravedlnosti, město i kraj. Místo, kde dnes mj. sídlí archiv soudu, tak dostane novou podobu a stane se reprezentativní částí centra krajského města.

Pro okresní soud se má v Českých Budějovicích rekonstruovat západní část bývalých kasáren v Žižkově třídě. Vizualizace Masák a PartnerZdroj: Deník/Edwin Otta

V minulosti ležela lokalita dnešních kasáren daleko za hradbami města a ještě v 19. století byly kolem volné plochy jen postupně zastavované. Hospodářský dvůr, městské sádky a od roku 1781 dělostřelecká skladiště a dílny. To byli známí předchůdci dnešních Žižkových kasáren v českobudějovické Žižkově třídě. Území vzdálené od hranic středověkých Budějovic zhruba kilometr bylo zastavováno postupně. Na severní straně ulice nedaleko vlakového nádraží v letech 1886 - 1887 vznikla nynější kasárna Jiřího z Poděbrad, kde dnes sídlí krajské vojenské velitelství. V letech 1890 až 1892 byla pak na jižní straně ulice postavena další kasárna, současníkům známá jako Žižkova.

Za první republiky, kdy asi byla doba největší slávy kasáren, byly objekty mimo jiné sídlem 1. pěšího pluku Mistra Jana Husa. K velitelskému sboru pluku patřil v letech 1921 - 1923 i generál i. m. Josef Mašín (1896-1942), odvelený potom z Českých Budějovic. Za 2. sv. války byl za odbojovou činnost popraven nacisty. Od konce června 2023 generála Josefa Mašína připomíná na zdi kasáren pamětní deska.

Zatímco bývalá kasárna Jana Žižky z Trocnova v Českých Budějovicích čekají na opravu, protější kasárna Jiřího z Poděbrad (ba snímku) se pyšní opravenou fasádou.Zdroj: Deník/Edwin Otta

Po roce 1989 ale začala armáda vyklízet pozice a nakonec předala objekty kasáren jiným organizacím. Dnes se o nemovitosti dělí město České Budějovice, které je zčásti pronajímá, a třeba ministerstvo spravedlnosti. Komu se poštěstí dostat se dovnitř do opuštěných a aktuálně nevyužívaných částí, ten může mít pocit, že je v zakletém zámku. Část kasáren, to jsou jen pustá schodiště a prázdné místnosti. Jinde se ale pilně pracuje a chystají se i rekonstrukce a přestavby. Funguje tu klub Žižkárna, a jako poslední novinka tu minulý rok začal sloužit městský holubník.

Město teprve čeká důležité rozhodování

Zásadní rozhodnutí o tom, co se stane v budoucnu s částí kasáren, která patří Českým Budějovicím, by podle českobudějovického radního a jihočeského hejtmana Martina Kuby teprve mělo padnout. Uvažovalo se už o tom, že by se do kasáren přesunuly některé agendy, které magistrát vykonává v přenesené působnosti. A výhodou by proto bylo dobré spojení do kasáren i pro občany z okolních obcí. To se ale může změnit. „Podařilo se nám od státu získat budovu na Mariánském náměstí po policii,“ vysvětlil už dříve pro Deník Martin Kuba s tím, že místo do kasáren by se mohli někteří úředníci stěhovat na Mariánské náměstí. „Máme Jeronýmovu ulici, Mariánské náměstí, Žižkova kasárna,“ vypočítává Martin Kuba některé objekty, které už se využívají nebo by se mohly využívat pro chod magistrátu.