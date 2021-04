Konal se nedaleko kapličky, která stavbě bude muset ustoupit. Nečeká ji však likvidace, ale přenesení na jiné, vhodnější místo. „Drobnou stavbu zafixujeme a přeneseme o kus dál, rozebírat se nebude. Stěhování nebude tak složité to kostela v Mostě,“ zasmál se starosta Olbramovic Ivan Novák a kvitoval, že se už skutečně začalo stavět.

Generální ředitel ŘSD ČR Radek Mátl při krátkém proslovu připomněl, že průjezd Olbramovicemi je vážnou dopravní zátěží jak pro řidiče, tak zejména pro místní obyvatele. Připomněl také, že se investor při přípravě musel vyrovnat s řadou problémů spočívající v protestech a odvoláních dotčených organizací i některých obyvatel obce.

„To se nakonec podařilo vyřešit a obchvat tak přinese úlevu Olbramovickým i řidičům, kteří budou moci bezpečně a plynule objet obec po nové kapacitní komunikaci vedoucí mimo zastavěné území,“ dodal a potvrdil, že má dílo vzniknout během 23 měsíců. V případě příhodných klimatických podmínek by však mohla začít auta po přeložce silnice I/3 jezdit už na konci roku 2022.

O důležitosti pro celý Středočeský kraj mluvil také Martin Kupka, náměstek hejtmanky pro oblast silniční dopravy. „V pondělí jsme si připomněli, že před šedesáti lety člověk poprvé vstoupil do vesmíru a podobně významný okamžik to bude pro Olbramovické za dva roky, po dostavbě obchvatu. Také to pro ně bude nový vesmír a moc jim přeji zdraví a štěstí, které jim obchvat přinese,“ zmínil Kupka a poděkoval i aktivním občanům Olbramovic, kteří vytvořili občanské sdružení a bojovali velmi urputně za vznik dopravní stavby.

Radost ze zahájení stavby vyjádřil také místostarosta obce František Zoul. „Doufám, že se tu za dva roky sejdeme při otevření nového obchvatu,“ dodal.

Obchvat Olbramovic bude dlouhý 3420 metrů a postaví ho firma M-silnice za 320,938 milionu korun bez DPH. Dílo má zhotovitel odevzdat k užívání do března 2023. Na dílo má stanovených 23 měsíců. Součástí stavby jsou tři mosty, mimoúrovňová křižovatka, podchod pro pěší a dvě protihlukové stěny o celkové délce 1200 metrů.