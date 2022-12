Jak informoval ve čtvrtek na twitteru generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) Radek Mátl, padlo rozhodnutí o výběru zhotovitele stavby. ŘSD rozhodlo, že stavbu obchvatu Lišova a Štěpánovic v délce 9,5 km by měla realizovat spol. M - SILNICE a.s., a to za nabídkovou cenu 963,9 mil. Kč bez DPH.