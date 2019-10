Stavbu stanu do extrémních podmínek si procvičili v Temelíně

Necelou hodinu zabralo zprovoznění záložního havarijního střediska Jaderné elektrárny Temelín. Energetici by k takovému kroku přistoupili ve chvíli rozsáhlé přírodní katastrofy, která by znemožnila vstup do standardních havarijních středisek. Jde sice o vysoce nepravděpodobnou možnost, elektrárna na ni ale musí být připravena. Netradiční cvičení trvalo dvě hodiny a zapojila se do něj dvacítka členů havarijního štábu.

Vlastní stan se podařilo postavit za 20 minut. | Foto: Marek Sviták