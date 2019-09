V nadcházejících dnech čeká cestující v budějovické městské hromadné dopravě několik změn kvůli pracím na silnicích. Dočasný přesun se například týká zastávek Náměstí Bratří Čapků.

Z důvodu provádění stavebních prací v Lidické třídě budou od soboty 21. 9. 2019 od 4.00 hodin do neděle 22. 9. 2019 do 23.50 hodin dočasně přesunuty zastávky Náměstí Bratří Čapků o přibližně 50 m, za světelnou křižovatku směrem do centra.

Od pondělí 23. 9. 2019 od 4.00 hodin bude obnoven provoz zastávek Náměstí Bratří Čapků ve své původní poloze.

Ve stejný čas dojde i k úpravě zastávky Rožnov. Z důvodu stavebních prací na Lidické třídě bude od soboty 21. 9. 2019 od 4.00 hodin do neděle 22. 9. 2019 do 23.50 hodin dočasně zrušena zastávka Rožnov (obousměrně).

Pro linku 7 bude zastávka Rožnov dočasně zrušena v obou směrech bez náhrady. Pro linku 5 bude po dobu opatření zřízena obousměrně náhradní zastávka Rožnov na objízdné trase v ulici Bohumila Kafky.

Změna se kvůli ukončení rekonstrukce Mánesovy ulice týká také dočasného odklonu linek 21, 22 a 23. V souvislosti s obnovením provozu v Mánesově ulici dojde od pátku 20. září 2019 od 4.00 hodin k ukončení odklonu linek 21, 22 a 23 Kanovnickou ulicí a navrácení linek na původní trasy v ulici Karla IV.

Další úprava o víkendu nastane kvůli frézování ulice Na Dlouhé louce. Z důvodu úplné uzavírky Husovy třídy v místě křižovatky s ulicí Na Dlouhé louce budou od soboty 21. 9. 2019 od 0.00 hodin do neděle 22. 9. 2019 do 23.50 hodin vedeny linky 1, 3 a 53 odklonem po objízdné trase ulicemi Pražská, Strakonická a Husova třída. Po dobu uzavírky budou dočasně zrušeny tyto zastávky:

> U Zelené ratolesti (pro linky 1, 3, 53)

> Výstaviště (pro linky 1, 3, 53)

> U Parku (pro linku 1)

Jako náhradní bude pro tyto linky sloužit zastávka Mariánské náměstí, na ostatních zastávkách na objízdné trase nebudou linky 1, 3 a 53 z důvodu minimalizace časového zdržení zastavovat. Linky 7 a 15 budou po dobu uzavírky v úseku Stromovka - Výstaviště vedeny obousměrně po objízdné trase ulicí Na Sádkách. U linek 7 a 15 nemá odklon vliv na obsluhu zastávek.