Kuchař Jan Krob ze Včelné u Českých Budějovic společně s kamarádem Jakubem Pavlovským se rozhodli darovat nakoupené hračky dětem. Rozvezli je během pondělí a úterý po našem kraji. Dovezli je například Orgánu sociálně právní ochrany děti v Budějovicích, Písku, Strakonicích, ale i na dětské oddělení českobudějovické nemocnice.

Dárky přivezli dětem do českobudějovické nemocnice. | Foto: Deník/ Jitka Davidová

"Snažíme se každý rok pomáhat někomu, kdo to potřebuje více než my. Povedlo se nám to s kamarádem Jakubem Pavlovským, spolumajitelem pekárny Chleba se solí ze Včelné. Dokázali jsme sehnat dárky pro děti za bezmála 200 000 korun a rozvážíme je po jižních Čechách. Dárky jsme nakoupili, jsou z našich finančních prostředků a z příspěvků firem, které nás podpořily," vysvětlili.