Staví kapličky a kříže. Ulehčuje tak svému svědomí

Boršov nad Vltavou – „Kéž by bylo takových Ádů více,“ mluví o svém příteli starosta Jan Zeman.

Adolf Benischek přezdívaný Áda pro svou vesnici postavil novou kapličku, do jiné, starší koupil na Vánoce sochu Panny Marie a opravil, obnovil i postavil dalších 18 křížků. Některé z nich dokonce musel najít. Protože Áda se prý nerad chvástá, jeho příběhem nás provedl starosta Boršova Jan Zeman. „O některých křížích věděl, že jsou někde zahrabané pod roštím. Komunisté totiž tyto křížky rozvalovali a nechali je ve strouze a jiné zase někdo ukradl,“ vypráví starosta.



Když pro Ádu nastal čas, aby je opět vyzdvihl, všichni ti, co mu pomáhali, to prý dělali zadarmo. „Konkrétně křížek, který ležel nedaleko nové kapličky, mu vyhrabal bagrista Kolář a pomáhal i bývalý starosta Franta Čerklů. Dobrej chlap!“ vzpomíná Jan Zeman.



„Proč to Áda ale vlastně dělá, pane starosto?“„No však to znáte, občas se stane, že člověk jede na červenou a pak to musí nějak zaplatit. Řekl bych, že si tak vyrovnává prohřešky se svým svědomím,“ objasňuje starosta nezvyklé a obdivuhodné počínání svého občana. Do kostela prý ale překvapivě moc nechodí, prý věří po svém. Nová kaplička stojí na kopci Baba asi měsíc. „Spousty lidí se sázelo, jestli růženec, který dal Áda Panně Marii, někdo šlohne, nebo ne. A vidíte? Pořád je tady,“ směje se Jan Zeman.



Cenu obce v roce 2016 dostal právě Adolf Benischek. I to se mu prý těžko přijímalo. Za ni přijal symbolických 12 610 korun, z roku 1261 je totiž první zmínka o Boršovu. Dostal také Cenu hejtmana, a to ve výši 20 000 korun. Áda je všechny vzal a nechal si je uložit do sejfu na úřadě. Teprve když se rozhodl stavět, všechny je dal na kapličku, kterou postavil se svými třemi syny.



Áda si prý umí se vším poradit, o kapličky i jejich okolí se stará i poté, co je postaví, jde mu o dobro věci a patří mezi takové, kteří se starostovi nikdy nebojí říct, co si myslí. „Je to ideální občan, nic jiného si obec nemůže přát,“ uzavírá pohádkový příběh starosta.