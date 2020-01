Na pohlednici poslané poštou v roce 1908 se lomí třída Na Sadech vpravo směrem k Lannovce. V zalomení, které kopíruje někdejší barokní opevnění, začíná Nová ulice. Vlevo stojí dva klasicistní domy, ke kterým byl později přistavěn Haasenburg (dnes poliklinika), vpravo vysoký Prieslův dům s věžičkou z roku 1898. Podle císařského povinného otisku stabilního katastru města z roku 1827 ve směru současné Nové ulice vedla jen cesta do polí. První dva domy č. 1 a 3 (na snímku) si postavil Vavřinec Brabec v letech 1839 a 1842. Ve srovnání s ulicemi v centru města byla Nová úplně nová a snadno se pojmenování stalo úředním.

V průvodcích městem, na pohlednicích, nebo vůbec na fotkách Nová téměř není, jen tento začátek ulice s výrazným Prieslovo domem s novorenesancí vídeňského střihu. Stavitel Josef Priesel předtím do roku 1896 stavěl na rohu náměstí palác Včela podle projektu Paula Branga z Vídně. Našly by se na obou domech shodné motivy. V roce 1905 už Josef Priesel stavěl secesní domy.

Nová je dost dlouhá a plná domů. Bydleli zde často stavitelé. V domě č. 18 (staré číslování) Josef Bazzanella, v domě č. 32 Antonín Procházka.

Manželé Josef a Marie Bazzanellovi koupili dům v roce 1916 od Heřmana Rinda. Stavitel Josef Bazzanella se narodil dne 20. března 1866 v Kupferbergu v Sasku, jeho otec Petr Bazzanella byl Ital z Trenta (1856 – 1911). V Domažlicích se oženil s Češkou, po roce 1900 bydlel v Praze na Žižkově, kde byl veden jako Čech, a roku 1916 koupil dům v Nové ulici.

Co by společník stavitele Antonína Procházky vedl stavbu farního kostela sv. Jana Nepomuckého na Lineckém předměstí. Také stavbu Jirsíkova národního domu (Vatikán) na Lannovce aj. Věnoval se také pozemnímu stavitelství. Ve městě se podílel na rekonstrukci městské kanalizace. Byl u zrodu elektrické dráhy Certlov (dnes Rybník) – Vyšší Brod, podílel se na stavbě železnice z Kájova do Peček (Větřní, dnes papírny). Mimo jiné byl členem Klubu českých turistů, oblíbené místo měl Kleť, o které napsal vroucí báseň v roce 1938 poté, co Kleť zabrali Němci. Zemřel ve svém domě v lednu 1942 ve věku 74 let.

Stavitel Antonín Procházka přestěhoval do Nové ulice stavební kancelář z Kladna v roce 1920. Roku 1907 měl v č. 23 stavební kancelář Josef Kovářík, úředně oprávněný mistr stavební. V roce 1911 si v č. 25 zařídil technickou stavební kancelář autorizovaný městský stavitel a architekt Jan M. Jeřábek, který v tom čase řídil stavbu továrny Merkur na Novohradské. Nová ulice bývala živou ulicí, k čemuž přispěla i stavba velké obecné školy v roce 1900 podle návrhu Maxe Lose von Losimfelda z Teplic.

S Novou ulicí je také spojen stavitel Jan Paťcha starší (Jan Paťcha ml. byl mistr zámečnický v Pekárenské), který zde v roce 1903 postavil dům č. 50. Fasáda domu je poplatná nastupující secesi. Na líci průčelí je použito režné zdivo ve formě cihel. Jan Paťcha použil tento prvek jako jeden první v Čechách. Uvádí se, že ještě dříve než slavný architekt Jan Kotěra v Praze. Stavěl též secesní domy v Resslově ulici, Plachého, Šrámkovo, Skuherského, Nádražní aj., nebo školy v okolí.

Nová ulice nebyla před 1. světovou válkou propojena s Rudolfovskou ani s Palačákem. Žila si sama pro sebe, včetně bujaré hospody Na Africe z roku 1884.

Jan Schinko