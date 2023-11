Podle informací ze čtvrtka 23. listopadu mělo ze základních a mateřských škol zřizovaných městem České Budějovice vstoupit do stávky 20, zachování výuky chystalo 12 zařízení. Mimo České Budějovice se bude stávkovat také, i když ne všude. Třeba v Trhových Svinech bylo na pondělí vyhlášeno ředitelské volno.

V ZŠ a MŠ J. Š. Baara připravují účast ve stávce, ale pro 1. až 3. ročník bude zajištěno hlídání dětí. V ZŠ Pohůrecká bude zajištěn dohled pro 1. stupeň. Naproti tomu v ZŠ Máj I se bude učit, ale nebude vařit školní jídelna. V největší budějovické škole Oskara Nedbala se stávkovat bude a bude úplně zavřeno. Rozhodlo o tom hlasování zaměstnanců, při kterém se většina přiklonila ke stávce. „Většina učitelů, vychovatelek, asistentek a provozních zaměstnanců na naší škole se k stávce přihlásila. Znamená to, že škola, školní jídelna i školní družina budou v pondělí 27. listopadu zcela uzavřeny. Obědy budou žákům automaticky odhlášeny,“ informoval rodiče na webu školy ředitel základky Miroslav Poláček.

V některých školách se přitom ke stávce přiklonili až v posledních dnech. Například v ZŠ a MŠ Nová podle ředitele Vítězslava Ilka se napřed měla ke stávce připojit jen mateřská škola. Nakonec se ale rozhodla pro stávku i většina zaměstnanců základní školy. A Vítězslav Ilko upozornil, že zbývajících zaměstnanců bylo příliš málo i na zajištění jednoduchého dohledu nad dětmi.

Školské odbory přitom upozorňují, že hlavním důvodem stávky není zvýšení platů učitelů, ale odvrácení plánovaného snížení přídělu peněz školám. „Nedostatek finančních prostředků ve školách by způsobil výrazný pokles počtu hodin věnovaných výuce. To znamená především omezení dělení tříd na skupiny, ve kterých je vzdělávání efektivnější, dále zvyšování počtu žáků ve třídách, omezování volitelných předmětů a možná i likvidaci malotřídek. Snížení finančních prostředků na asistenta pedagoga by ohrozilo společné vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami,“ vypočetl pro média některé možné důsledky chystaných kroků vlády šéf školských odborů František Dobšík.

Podle ředitele budějovické Střední průmyslové školy strojní a elektrotechnické v Dukelské ulici Jaroslava Koreše by nově nastavené maximum odučených hodin ve výši 900 hodin na týden pro 16 tříd zásadně omezilo například dělení tříd na odborné předměty. „Výuka předmětu elektrické měření je dělena na tři skupiny, jak z prostorových důvodů (nedisponujeme učebnou s kapacitou na 15 žáků, vybavenou odpovídajícím počtem pracovních míst), tak z důvodu bezpečnosti (není možné ji zajistit při měření s napětím pro 15člennou skupinu) i důvodů didaktických. V tak velké skupině není reálné, aby se do práce zapojili aktivně všichni žáci. V oboru strojírenství dělíme na třetiny například nosný předmět konstruování pomocí počítače – během dvouhodinového bloku není v možnostech vyučujících odpovídajícím způsobem reagovat na dotazy více žáků a průběžně jim pomáhat,“ vysvětluje Jaroslav Koreš. Počtem vyučovaných hodin by se tak škola navrátila před rok 2019.

„Proto považujeme návrh MŠMT za zásadně špatný a se stávkou souhlasíme. Budeme však učit dle rozvrhů, protože v případě střední školy je vliv jejího zavření na jeden den minimální,“ doplnil Jaroslav Koreš.