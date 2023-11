Stávka se na Českobudějovicku dotkla řady škol a školních jídelen. Na mnoha školách se ale učilo.

Dvě tváře měla stávka ve školství v pondělí 27. listopadu 2023 na Českobudějovicku. Někde zůstaly ve třídách prázdné lavice, jinde se lavice zaplnily jako obvykle. Byly i školy, kde se stávka projevila jen částečně.

Do stávky naplno vstoupila v Budějovicích třeba gymnázia J. V. Jirsíka a Jírovcova nebo ZŠ a MŠ Nová, ZŠ Matice školské nebo ZŠ O. Nedbala. Vyučovalo se naopak v obou základkách na sídlišti Máj.

Někde se učilo, ale bez obědů, kvůli stávce školní jídelny.

Například v budějovické ZŠ a MŠ J. Š. Baara měly 1. až 3. třída podle ředitele školy Vladimíra Čunáta kombinovanou výuku v náhradním programu. A žáci 4. až 9. třídy zůstali kvůli stávce doma. Protože do stávky vstoupila i školní kuchyně a jídelna v ulici U Tří lvů, odkud se dovážejí obědy do výdejny v základce v Baarově ulici, byly zajištěné dětem z 1. až 3. třídy náhradní balíčky. „Pro zájemce, kdo si je přihlásil,“ uvedl ředitel školy Vladimír Čunát.

Ke stávce se připojili také učitelé Gymnázia Jírovcova. „Kromě asi tří se účastní všichni,“ zmínil k pedagogickému sboru ředitel Pavel Kavřík a doplnil, že nestávkující učitelé přijdou do školy, ale čekal i většinu stávkujících. „Stejně se tu většina v průběhu dne zastaví, jak je znám,“ konstatoval Pavel Kavřík. Ředitel gymnázia doplnil, že i gymnázia se dotkla stávka jídelen, takže by škola kvůli chybějící obědům musela buď zavřít nebo nechat připravit dětem nějaké balíčky.

Ze stávkujících na Jírovcovce přišla například Šárka Adamcová, učitelka matematiky a fyziky. „Podporuji požadavky stávkujících odborů ve školství,“ řekla Šárka Adamcová s tím, že hlavně poté, co si přečetla vyjádření pana premiéra, že slíbili učitelům 130% průměrného platu, to splnili, tak o čem se prý mluví… Vysvětlila, že nejde o platy učitelů, ale ostatních profesí ve školství a o to, že se v posledních letech zkvalitnila a rozšířila výuka, což je teď ohroženo plánovanými škrty. K tomu, co bude dělat v pondělí ve škole dodala Šárka Adamcová, že si uklidí stůl, protože to se v běžném provozu těžko stíhá.

Hrozí rušení nedávno zavedených novinek

Výuka i v pondělí běžela ve Střední průmyslové škole strojní a elektrotechnické v českobudějovické Dukelské ulici. Ale většina učitelů stávku podle ředitele Jaroslava Koreše symbolicky podporovala. Na dopis, který Jaroslav Koreš zveřejnil k podpoře stávky, přišly i od rodičů pozitivní ohlasy. „Myslím si, že spousta lidí šla ve finále do stávky kvůli tomu, že ministr školství podle mého vystupuje proti učitelům. Myslím si, že teď už je to souboj s ministerstvem. Místo toho, aby se kladně hodnotilo, že chceme lepší výuku, že jsme rozšířili hodiny odborných předmětů, tak řeknou, že jde učitelům o peníze. To je za mě ta největší zkratka. Shodit naše dlouholeté úsilí. To mě zlobí, ale ve finále je to vlastně smutné,“ poukázal Jaroslav Koreš na to, že přiškrtit se mají provozní výdaje, které umožňují například dělení tříd.

Jaroslav Koreš doplnil, že to jde proti proklamacím ministerstva z minulých let a přitom mají školy suplovat stále více všechny možné problémy společnosti. „Děti jsou obézní, řekne se, že ve školách bude více tělocviku,“ zmínil příklad Jaroslav Koreš a doplnil, že podobně je to třeba s podvody nebo finančním hospodařením domácností, kde se mají školy postarat o vzdělávání ve finanční gramotnosti… „A za odměnu nám stát řekne, že nám sebere peníze na to, co děláme navíc. Stávkou si ostatně učitelé přidělávají starosti. Stejně musejí látku odučit,“ připomněl Jaroslav Koreš a dodal, že nejde říci, v pondělí byly stávka, tak Newtonovy zákony přeskočíme.

Největší kuchyně a jídelna stávkovala

Ze školních jídelen se ke stávce připojila v jihočeské metropoli ta největší v ulici U Tří lvů. Pro základku v Baarově ulici a v Dukelské ulici ale zařídili podle vedoucího jídelny Jaromíra Pípala po domluvě s vedením zmíněných škol náhradní balíčky. Denně tu vaří pro 1950 dětí a asi 150 - 200 cizích strávníků. Jak by mohly plánované změny postihnout školní jídelnu? Třeba tím, že by platila ona a ne stát při delší době nemoci zaměstnancům nemocenskou. A jaké jsou platy v jídelnách? „Zkušená kuchařka má 23 000 hrubého. A když přijde ze školy dívka bez praxe, má méně, než pomocná síla,“ upozornil Jaromír Pípal.

Stávka se v jižních Čechách dotkla i některých průmyslových podniků, většinou ale symbolickým vyjádřením podpory požadavkům odborů.