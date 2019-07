Podle ředitelky odlehčovací služby Stella Simony Křížové jde o sociální službu určenou dětem od tří do 13 let. „Stella je určená nejen dětem se zdravotním postižením, ale i dětem s ohroženým vývojem. Děti tu rozvíjíme pomoci Montessori pedagogiky, muzikoterapie, ergoterapie,“ popsala novinku ředitelka, která se rozhodla tuto službu otevřít v krajském městě, protože sama má dceru Stellu se zdravotním hendikepem.

„My poskytujeme sociální službu ambulantní formou a jsme hlavně přizpůsobení pro děti s ohroženým vývojem, což jsou například děti s ADHD, vývojovou dysfázií, specifickými poruchami učení, nedonošené děti,“ zdůraznila ředitelka Stelly Simona Křížová s tím, že rodiče mohou předat děti do péče jen na pár hodin. Hodina vyjde na 120 korun.

„Máme tu připravenou hernu s hracím koutkem, aktivizační místnost a relaxační místnost pro aromaterapie,“ vyjmenovala ředitelka odlehčovací služby Stella Simona Křížová s tím, že v centru budou pracovat pracovníci sociálních služeb, speciální pedagožka, muzikoterapeutka a provozní zaměstnankyně.

Zaměstnanci budou pečovat o šest dětí. „Každá pracovnice bude mít v péči dvě děti. Pojedeme podle toho, co si rodiče určí, že je potřeba u dítěte zdokonalit. Například procvičování jemné a hrubé motoriky,“ vysvětlila Simona Křížová.

Centrum bude otevřené od pondělí do pátku od 9 do 17 hodin. Rodiče se mohou spojit se službou Stella přes webové stránky nebo přijít přímo do Stradonické, kde centrum sídlí.

„Rodiče se poté spojí se sociální pracovnicí, proběhne sociální šetření a na základě toho bude podepsána smlouva,“ upřesnila ředitelka služby Stella, kterou zafinancoval nadační fond Avast.