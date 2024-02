Podle starosty Boršova nad Vltavou Jana Zemana je nyní stezka v kritickém úseku uzavřena, protože tu hrozí pád kamení z narušené skály. Obchozí trasa je vyznačena třemi modrými body, pohodlně vede turisty blízkým okolím a pak navazuje na samotnou stezku. Práce jsou rozdělené na dvě etapy a dotknou se nejen pěších turistů, ale také těch, kteří plují po řece. „V neděli už tu jela skupina vodáků. Povodí Vltavy bude dávat bójky do vody, aby se drželi dál od břehu,“ říká k varování pro příznivce plavby Jan Zeman.

Kameny na stezce

Sanace byla zahájena proto, že na podzim došlo k uvolnění několika kusů skály, které padly přímo na stezku. Není bez zajímavosti, že při jejím zřízení před druhou světovou válkou si tady zkoušeli práci s výbušninami vojenští ženisté, kteří tu kámen odstřelovali. Teď se z kritického místa odstranily lavička a pamětní deska, aby nedošly úhony při sanaci. „Práce začaly 5. února. Napřed se skály očistí od vegetace. Kácí se vrostlé borovice, keře, odstraňují trávy a mechy. Firma STRIX Chomutov má kvůli tomu na místě i štěpkovač. Její pracovníci mají horolezecké a dřevorubecké zkoušky a střídají se ve skupinách po třech. Příští týden se bude za pomoci pneumatických klínů odlamovat zvětralá část skalního masivu,“ popsal nadcházející práce Jan Zeman.

Boršovský starosta doplnil, že až se budou lámat skály, počítá se s varováním veřejnosti i přes půjčovny Inge a K-servis nebo server Asociace přátel Vltavy, aby vodáci respektovali bójky, které nainstaluje do řeky Povodí Vltavy. Předpokládá se, že bude odlámáno na dvě stě kubíků kamene. Tím skončí první etapa prací. Mělo by to být nejpozději do 31. března a smlouva mezi obcí a firmou je podepsána na částku 2 049 000 korun včetně DPH.

Ocel místo dřeva

Potom se má provést inženýrsko-geologický průzkum, který určí další postup při ochraně stezky. Jestli budou pro zpevnění skály využité kotvy, pletivo nebo jiné zádržné systémy. Jisté je, že by na stezku v daném místě měly přijít pochozí ocelové rošty a také dřevěné mostky se mají vyměnit za ocelové. Cena a rozsah prací druhé etapy vzejdou až z výsledků průzkumu. „Měli bychom dostat dotaci z ministerstva životního prostředí a jednáme s krajem. Očekáváme, že přispěje, protože Fritschova stezka je nadregionální turistickou atrakcí,“ říká Jan Zeman.

U kritického místa je nyní stezka zahrazena páskou a velkou pracovní sítí, takže se tudy nedá projít. Varovné cedule jsou už u kempu Poslední štace a kousek od kempu začíná i obchozí trasa.

Fritschova stezka je turistická stezka pojmenovaná na počest Ing. Emanuela Fritsche, vrchního technického rady Československých státních drah a tehdejšího předsedy KČST Šumava a předsedy KČST České Budějovice.