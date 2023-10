Poslední velký úlovek Miloše Novotného byla štika 115 centimetrů o váze 12,5 kilogramu. Ulovil ji pod papírnami. Budeme rádi, když dáte redakci Deníku také vědět o svých úlovcích nebo zkušenostech od vody.

Miloš Novotný s kapitálním úlovkem, štikou 115 centimetrů. | Foto: Archiv Miloše Novotného

Ve Vltavě pod budějovickými papírnami ulovil nedávno Miloš Novotný z Budějovic pořádnou kudlu. Řečeno rybářským slangem. Nejde ovšem o nůž, ale známého dravce - štiku. Torpédo se zeleným hřbetem měřilo 115 centimetrů a vážilo 12,5 kilogramu!

„Jak na štiky mě učil Jirka Bláha z Ledenic. To byl nejlepší štikař všech dob. Měl ulovenou třeba štiku 25 kilo a 138 centimetrů. Jezdili jsme s ním autem na Lipno,“ vzpomíná Miloš Novotný na svého známého a učitele. Vzpomíná i na to, jak Jiří Bláha jezdil na motorce se sajdkou. Na Lipno ovšem vyráželi automobilem. Vejde se tam víc věcí a je to i pohodlnější.

Teď je pravidelným cílem Miloše Novotného Vltava v okolí Budějovic. V podstatě se stal „štičím“ stíhačem. „Chlapi mi posílají tipy. Třpytkujou. Chytají pstruhy a štiky jim trhají šňůry,“ říká Miloš Novotný. Doplňuje, že štika bez problémů zbaští wrobler, drahou umělou návnadu na pstruha, ale vlasec, který není na velkého dravce připravený, nevydrží nápor a drahá návnada je pryč i se štikou.

Sedmikilová u Malého jezu

„Na štiku musíte mít pořádné vybavení, jako mám já,“ vysvětluje zkušený rybář. Ryby se nyní podle Miloše Novotného ve Vltavě hnuly, protože u papíren se bagruje řeka. Podle rybáře to vypadá, že byly nahoře proti proudu. Ale Povodí Vltavy kvůli bagrování před pár týdny upustilo vodu, kterou u papíren jinak zadržuje jez. Takže ryby čekalo nedobrovolné stěhování.

Chytá nejen ve Vltavě. V pořadí úspěchů druhou největší štiku, sedmikilovou, ulovil rybář v Malši u Malého jezu. A ke svému působení u vody ještě dodává, že před lety jej napadl koncept elektrického splávku asi o osmi funkcích. Šel i do tehdejší Tesly, ale odmítli ho. Takže dnes vyrábí elektronické splávky někdo jiný.

Miloš Novotný s kapitálním úlovkem, štikou 115 centimetrů.Zdroj: Deník/Edwin Otta

Rybář chytá už skoro sedmdesát let. „Chytám od pěti let. To už jsem uměl navázat háček," říká Miloš Novotný, který nyní bydlí nedaleko Palačáku. Jeden strýc mu pruty nechtěl půjčit, ale druhý strýc ho v rybářské zálibě podporoval. „Já jsem původně Mostečák. Ale ze starého Mostu už mi nic nezbylo. Jen kostel, který přesunuli. Nebyl jsem tam 50 let. Letos se tam chci podívat, hlavně na ten kostel,“ dodává Miloš Novotný. V Budějovicích ho nyní najdete třeba právě u zmíněných papíren.

