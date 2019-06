Bio.Zahrada.Eden vyrostla na obrovských loukách kolem premonstrátského kláštera. „Zasadili jsme 120 000 květin. Tulipány, kterých jsme měli 60 000 cibulek, už odkvetly,“ vypočítává obrovské počty rostlin vedoucí zahradnice Stefanie Penkner.

Letošní sedmý ročník Zemské zahradní výstavy v Horním Rakousku sleduje proměny zahrad od té pěstitelské až k zahradě meditační. „Máme tu zahrady, které ukazují, jak potraviny rostou, jak zrají a přichází na náš talíř. Ale návštěvníci si užijí i téma duchovní. Je tu zahrada o vzniku života a také zahrada Adalberta Stiftera, která je meditativní,“ řekla ředitelka výstavy Barbara Kneidinger. Právě zahrada Adalberta Stiftera je v těsné blízkosti ústředního bodu, a to premonstrátského kláštera. I ten zve návštěvníky dovnitř. Unikátní je jeho knihovna. A kdo by nerad literaturu, nejspíš nepohrdne prohlídkou klášterního pivovaru spojenou s ochutnávkou. Zajímavostí je, že místní mniši nabízí lidem z venku i klášterní ubytování. Zájemci se mohou po dobu svého pobytu modlit společně s mnichy.

„Je to krajina, která vstoupila do zahrady, a možná i zahrada vstoupila do krajiny. Ústředním tématem výstavy je šetrné zacházení s přírodou,“ vysvětluje Barbara Kneidinger. Takzvané „životní zahrady“ nabízí střídání podob zahradní architektury podle různých životních stylů či etap. K vidění je celý areál denně od devíti do osmnácti hodin.

Vedoucí zahradnice Stefanie Penkner se stará s dalšími zahradníky o to, aby zahrady intenzivně kvetly po celou dobu trvání výstavy až do 13. října. „Postupně budeme vyměňovat květiny podle období, kdy kvetou. Tulipány vystřídají růže. V podzimních měsících se těšíme na jiřiny, ty tu budou ve všech možných barevných variantách,“ ujišťuje Stefanie Penkner.