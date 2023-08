Mimo provoz je kvůli technické závadě jeden stojan na benzin na čerpací stanici na Borku u Českých Budějovic.

Nepříjemnou komplikací skončilo v minulých dnech tankování pro některé řidiče na čerpací stanici na Borku u Českých Budějovic. Pokud brali natural, mohlo se jim stát, že následně měli problém s autem a nepojízdný vůz museli předat do servisu.

Stojan na benzin na čerpací stanici na Borku nedaleko Českých Budějovic je nyní obehnaný páskou. Firma GW JIHOTRANS dala stojan mimo provoz z důvodu technické závady. „Vyskytla se technická závada na potrubí," uvedl pro Deník Robert Krigar, generální ředitel GW JIHOTRANS. Doplnil, že se všemi zákazníky, kteří se ozvali, je firma v kontaktu a věc řeší.

Prodej byl zastaven hned poté, co se zjistilo, že stojan není v pořádku. „Řešíme to, během víkendu by to mělo být opravené,“ konstatoval Robert Krigar a připojil, že zatím se firmě, která aktuálně provozuje devět čerpacích stanic, nic podobného nestalo. „Za těch 30 let je to poprvé,“ řekl Robert Krigar.

Čerpací stanice jsou spíše vedlejší činností firmy, hlavně se věnuje osobní a nákladní přepravě.