Stoletý most v Týně kvůli lodím zvednou

Jižní Čechy – Jedinou překážkou na cestě k Orlické přehradě byl doposud pro větší osobní lodě a hausbóty stoletý most pro pěší v Týně nad Vltavou. To by se ale mělo do čtyř let změnit.

Železný most v Týně nad Vltavou tvoří překážku na cestě větším výletním lodím. Měl by se zdvihat. | Foto: Tomáš Fišer

Památka Železný most v Týně nad Vltavou byl postaven roku 1892 na místě původního dřevěného mostu. Stavební práce začaly 2. května roku 1892, 17. října byla provedena zatěžkávací zkouška ocelové konstrukce, 4. listopadu v 9 hodin ráno byl most slavnostně vysvěcen a zpřístupněn veřejnosti. Konstrukci vyrobila Pražská mostárna. Most je národní technickou památkou.

Jak uvedl Jan Bukovský, mluvčí Ředitelství vodních cest České republiky, jelikož se v roce 2017 povedlo s městem Týn nad Vltavou dohodnout o realizovatelném řešení nízké podjezdné výšky úpravou jednoho pole na zdvižné, Ředitelství vodních cest České republiky se pustilo do přípravných prací. „Právě se dokončují geologické průzkumy a zpracovává se projektová dokumentace,“ uvedl. Dodal, že hotová by měla být dokumentace ještě letos. „Stavební povolení bychom rádi získali v příštím roce,“ řekl s tím, že na jaře roku 2021 je plánované zahájení stavby. Projet pod zdvižným mostem by pak měly první lodě v roce 2022 či 2023. Stavba je jednou z akcí, která má přispět k tomu, aby lodě o délce 44 metrů a šířce 5,5 metru dopluly z Mělníka a Prahy do jihočeské metropole. Tou další je vybudování zdvihadel Slapy a Orlík. K tomu má podle Jana Bukovského dojít kolem roku 2024. Z Vltavy chtějí řeku plnou zážitků Přečíst článek ›

Autor: Klára Skálová