Českobudějovických jubilantek a jubilantů, kteří by letos měli oslavit sto a více let je 27. Nejstarší z jubilantek nich bude v říjnu 106 let. „Dlouhověkost je jednoznačně výsadou žen, těch je jednadvacet, mužů šest. A dohromady je jim neuvěřitelných 2 740 let. Bývalo pěkným zvykem, že jsem za některými z nich vždy osobně přišel a popřál jim hodně zdraví, spokojenosti a často to byla radostná setkání. Teď samozřejmě respektujeme hygienická opatření, a ta bohužel nejsou osobním setkáním úplně nakloněna. Věřím, že se situace zlepší a s některými jubilanty se uvidím,“ říká primátor Jiří Svoboda.

Jiné generace se týká rozhodnutí, které rada města učinila na posledním jednání. Rada města vyhověla žádosti ředitelky Základní a Mateřské školy Montessori Kampus, s.r.o. a souhlasí s navýšením počtu žáků ze současných třiceti na padesát čtyři. “Tato škola funguje v Českých Budějovicích šestým rokem a v září 2022 chce rozšířit nabídku o 2. stupeň ZŠ a navýšit kapacitu o čtyřiadvacet školáků,“ uvedl primátor Jiří Svoboda s tím, že je zároveň i modelovou školou pro studenty Jihočeské univerzity a spolupracuje s mezinárodní společností Association Montessori Internationale. Díky tomu je v aktivním spojení s evropskými školami z celého světa.

Rada města mimo jiné také schválila záměr poskytnutí neinvestiční dotace na kofinancování nákupu knižních novinek do poboček Jihočeské vědecké knihovny ve výši 150 tisíc korun. „Je to už taková tradice, knihovnu takto podporujeme už mnoho let. A zdá se, že čtenářů naštěstí neubývá. V loňském roce si půjčilo knihy přes pětapadesát tisíc čtenářů, a to i přes omezení způsobená epidemickou situací. Čtyři Dvory navštívilo přes dvacet tisíc lidí, pobočku na sídlišti Vltava téměř čtrnáct tisíc, v Suchém Vrbném se zastavilo přes jedenáct tisíc a v Rožnově více než deset tisíc čtenářů,“ uvedl náměstek primátora Juraj Thoma s tím, že se v knihovnách uskutečnilo přes sto různých akcí. Poskytnutí finanční podpory budou ještě schvalovat zastupitelé na svém jednání 7.února 2022.

jinou finanční podporu schválila rada na podporu sportu. Navýšení neinvestičního příspěvku v celkové výši 165 tisíc korun základním a mateřským školám na projekt Děti do bruslí schválila rada města. „Je to vzdělávací projekt, který nabízí alternativní způsob výuky pro žáky a předškoláky a město přispívá na pronájem ledové plochy. Děti se učí bruslit pod odborným metodickým a trenérským vedením. V prvním běhu v roce 2019 se kurzů zúčastnilo přes 500 dětí. Letošní běh začne v lednu a potrvá do března. Do Hokejového centra Pouzar zamíří děti ze škol Bezdrevská, E. Destinnové, Kubatova i ze školky K. Štěcha. Možná jim tato profesionální výuka v budoucnu usnadní rozhodování při dalším směřování a trávení volného času. Z někoho se tak klidně může stát hokejista, z jiného či jiné, třeba krasobruslařka,“ říká náměstek primátora Viktor Vojtko.

Ve městě se ale pečuje také o přírodu. Hmyzí hotely, uměle vytvořené skrýše pro užitečné druhy hmyzu, byly pořízeny díky úspěšnému projektu participativního rozpočtu. „Po městě jsou aktuálně rozmístěny tři velké a šest menších. Vyrobila je pražská chráněná dílna KOKOZA, o.p.s. a lidé je mohou vidět třeba na stromech v parcích Stromovka a Na Sadech, ten větší v blízkosti bylinkového záhonu u Gymnázia Česká, a další jsou v Základních školách Pohůrecká, Máj I a Máj II. Kromě možnosti úkrytu hmyzu mohou posloužit i ke kladení vajíček a následnému vývoji larev. A navíc vhodně doplní postupné rozšiřované květnaté pásy, čímž dojde ke zlepšení biodiverzity ve městě,“ uvedl náměstek primátora Ivo Moravec s tím, že mezi nejčastější obyvatele hmyzích hotelů patří samotářské včely, které se řadí k významných opylovačům, dále motýli a pestřenky, jejichž larvy likvidují škodlivý hmyz i berušky.

Radnici samozřejmě zaměstnávají i aktuální hygienická opatření kvůli koronaviru. Od pondělí 17. ledna 2022 se zaměstnanci magistrátu testují dvakrát týdně. „Tuto povinnost nařizuje Ministerstvo zdravotnictví České republiky jako mimořádné opatření k ochraně obyvatelstva před dalším rozšířením onemocnění covid -19 všem zaměstnavatelům. My jsme k opětovnému testování jednou týdně přistoupili už 15. listopadu 2021. Týká se 500 lidí na magistrátu a více než 100 u městské policie. Antigenní testy nakupujeme i pro městskou policii,“ uvedl primátor Jiří Svoboda a znovu zopakoval, že město pokračuje v plošné dezinfekci veřejně přístupných prostor ve všech budovách, což je radnice na náměstí Přemysla Otakara II., Jeronýmova 1 a Kněžská 19. „Dezinfikují se výtahy, podlahy, stěny, dveře, madla schodišť, kliky u dveří i okénka na přepážkových pultech, tedy místa, kterých se dotýká hodně lidí. Pokud to není nezbytně nutné, opakovaně doporučuji využívat prostředků dálkového přístupu, jako jsou datová schránka, email nebo telefonické projednání,“ dodává primátor.