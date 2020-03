Se zdržením musejí počítat řidiči mířící přes hranice v Dolním Dvořišti a Strážném. Od pondělní sedmé hodiny ranní tu začíná namátkové měření tělesné teploty lidí, kteří přes hraniční přechody projíždějí.

Zavedení kontrol souvisí s rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví kvůli šířícímu se koronaviru. Na kontrolních stanovištích budou společně pracovat příslušníci policie, celní správy a hasičského záchrannho sboru. Osoby s teplotou vyšší než 38 °C jsou v současné době předběžně považovány za infikované virem SARS-CoV-2 a budou buď vráceny na území státu, ze kterého do Česka vstupují, nebo zadrženy do rozhodnutí příslušné krajské hygienické stanice, případně do vyšetření.