Stovky Budějčáků se podílely na Čechomoří

České Budějovice – Co si přejí Češi nejčastěji? Moře. Chybělo málo a Češi si mohli z Českých Budějovic zajet k Jadranu za dvě hodiny.

Geniální projektAutor projektu byl Ing. Karel Žlábek, který přednesl návrh projektu v roce 1975. Šlo o propojení Českých Budějovic s Jaderským mořem železničním tunelem na umělý ostrov Adriaport patřící k našemu území. Tunel, který měl vést pod Rakouskem, by se stavěl 30 let. Stavba století by měla například

i ekologický přínos.

Zní to jako utopie. Inženýr Karel Žlábek přišel v roce 1975 s projektem, který měl Čechům přinést moře. Po finanční i technické stránce rozpracoval plán propojení z Českých Budějovic 350 km dlouhým železničním tunelem, kterým by bylo možné se za dvě hodiny dopravit až k Jadranu. Tam by z rubaniny vytěžené z tunelu měli Češi postavený svůj ostrov. Realizace ale nebyla možná bez politické podpory, které se Karlu Žlábkovi nedostalo. Z jeho návrhu dnes například vyšel eurotunel.



Tímto skutečným příběhem se nechali inspirovat tvůrci nedávné premiéry Malého divadla. Název hry Čechomoří si vymysleli. Má reflektovat odvěké české kňourání, že nemáme moře.



Kromě nostalgického pohledu do životních etap Karla Žlábka uvidíte možná něco povědomého. Tvůrci se zeptali stovek Budějčáků na jejich přání. „Moře“ bylo nejčastější odpovědí.



Režisér Janek Lesák vypráví: „Vzniklo z toho dokumentární divadlo na téma českých snů a přání.“ Podle Janka Lesáka je ale na inscenaci zajímavé to, jak se mění lidské touhy, přání a priority v průběhu let. Oslovení totiž patří do všech věkových skupin od 1 roku do 100 let.



Čechomoří zahajuje dramatický cyklus Malého divadla nazvaný Český rok, který má oslavovat výročí republiky. Inscenace pro náctileté měla premiéru 28. 10., rok před stým výročím. Umělecký šéf Malého divadla Petr Hašek vysvětluje: „Rozhodli jsme se začít už tento rok, chceme se zabývat českou otázkou, co znamená češství, čím jsme výrazní a upozornit na to, že jsme národ, který má bohatou historii, nějaká zajímavá specifika.“ Další z cyklu bude Bruncvík aneb Jak lev do znaku přišel.