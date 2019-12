I když město plánovalo adventní neděle a Štědrý den v centru města bez aut, tak nakonec náměstí bylo na Štědrý den průjezdné. Kromě motorek projížděla náměstím auta i busy.

Někteří řidiči přijeli v komickém santovském obleku, jiní zase měli motorky ověnčené vánočními řetězy.„Koupil jsem si oblek v ptákovinách, pod tím mám samozřejmě ten motorkářský. Přijel jsem z Hluboké nad Vltavou. Dnes je krásné počasí a jsem rád, že se akce vydařila. Jsem tu poprvé a musím říct, že je tu super atmosféra,“ hodnotil řidič Kawasaki Z 900.

Další motorkář, Pavel Dvořák, dorazil z Mladého na chopperu. „Přijel jsem na "černé vdově", Hondě. Jezdím každý rok a nevím, proč to město nechtělo povolit. Je to přece jednou za rok, tak dvě hodiny. Jel jsem pomalu, svítí krásně slunko a zima vůbec není. Když bylo někdy náledí na Štědrý den, tak jsem jel volně. Náledí mi nevadí, ale je to o řidiči,“ řekl motorkář, který se srazu zúčastnil již po třinácté.

Někteří motorkáři však na sociální síti v motorkářských skupinách ještě 23. prosince řešili, zda sraz bude, či ne.

Náměstek primátora pro dopravu Viktor Lavička před Vánoci ke srazu motorkářů sdělil: „O žádném povolení nevím a město tuto akci ani neorganizuje, takže nedokáži ani odpovědět, zdali na náměstí motorky budou tak, jako v minulých letech. Ale určité indicie o setkání milovníků motorek v tradičním čase již máme,“ popsal minulý týden.

Většina motorek opouštěla českobudějovické náměstí na Štědrý den před 13. hodinou.