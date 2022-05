Práce omezí i průjezd křižovatkou Strakonické ulice a Plzeňské ulice. Po dobu této fáze výstavby bude zrušena autobusová zastávka Strakonická – Obchodní zóna směrem do centra.

Devět částí

Celkově je oprava Strakonické rozvržena do devíti částí. První dvě by měly být hotové 1. května. Od 2. května začnou práce v pravých jízdních pruzích na obou stranách vozovky od křižovatky Strakonická x Plzeňská ulice směrem k sídlišti Vltava. "V plánu je frézování vozovky, lokální opravy obrubníků, výměna stávajících silničních svodidel a pokládka podkladní a ložní asfaltové vrstvy," vypočetl Adam Koloušek chystané práce. Ty mají skončit 14. května. Od této fáze bude přesunuta autobusová zastávka Strakonická – Obchodní zóna směrem do centra za křižovatku Strakonická x Plzeňská ulice. Zastávka bude přesunuta po celou dobu stavby. Během této fáze ale bude umožněno odbočení u MÚK Strakonická x levobřežka.

Další část prací se připravuje na nadcházející víkend. Ve dnech 7. – 8. května 2022 se chystá uzavírka, při které nebude možné využívat nájezdové větve MÚK Strakonická v křižovatce s levobřežní komunikací (nájezd od výstaviště, sjezd na Písek). Bude provedeno dofrézování úseku a pokládka asfaltových vrstev.

Středové pruhy

V následujících fázích oprav se chystá oprava i středových pruhů nebo úseku u křižovatky Strakonické ulice s Pražskou třídou. Rekonstrukce je plánována na dva měsíce, ale pokud to počasí dovolí, mohla by skončit už začátkem června.

V Českých Budějovicích je aktuálně z tranzitních komunikací uzavřena například Plavská ulice využívaná pro jízdu na Roudné a Římov. A v Lidické třídě mezi Českými Budějovicemi a Včelnou je omezena tonáž vozidel na 3,5 tuny, protože se projíždí stavbou Jižní tangenty po provizorní komunikaci.

