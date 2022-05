Strakonické přibývá nový asfalt, po víkendu začne frézování u Pražské třídy

Ve Strakonické ulici v Českých Budějovicích pokročí o víkendu opravy do další fáze. Podle Adama Kolouška z tiskového oddělení Ředitelství silnic a dálnic ČR (pro ŘSD se opravy Strakonické provádějí) by levé jízdní pruhy v úseku mezi Plzeňskou a novým mostem přes Vltavu měly být hotové do 23. května. Ve čtvrtek 19. května už byly položené nové asfalty a připravovalo se i provedení nového dopravního značení. To by nejspíše mělo být provedeno během víkendu. Uzavírky v jihočeské metropoli trvají v Plavské ulici nebo v Dobrovodské v lokalitě U Zvonárny.

Opravy Strakonické ulice v Českých Budějovicích v květnu 2022. | Foto: Deník/Edwin Otta