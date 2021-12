Strakoničtí vojáci pomáhají těžce nemocnému chlapci

Honzík byl do dvou let zcela zdravé a šťastné dítě. Pak ale přišla nehoda, která změnila život jemu i celé jeho rodině. V osudný den byl Honzík s maminkou na organizovaném pobytu maminek s dětmi. Všichni se chystali na odpolední procházku a maminka nechala hlídat Honzíka známými, aby vyzvedla svačinu pro děti. V nestřežený okamžik chlapec sjel na odrážedle do nedalekého přírodního jezírka.

Honzíkův zdravotní stav se zlepšuje i díky intenzivní neurorehabilitaci. | Foto: www.uzdraveniprohonzika.cz

Přestože jej hned po vytažení z vody začali resuscitovat a záchranářům se podařilo obnovit srdeční činnost, jeho stav byl kritický. Chlapec byl letecky transportován do Fakultní nemocnice Brno, kde lékaři bojovali o jeho život. Ani radost z krátkého procitnutí netrvala dlouho. Poškození mozku v důsledku nedostatku kyslíku se ukázalo jako velmi vážné. Přestože lékaři nedávali žádnou naději na zlepšení, rodiče ani Honzík to nevzdali. Osud chlapce, jenž se málem utopil, není lhostejný strakonickým vojákům, kteří aktuálně působí v Litvě v rámci alianční mise předsunuté přítomnosti. „Vybrali mezi sebou 14 tisíc korun, které věnovali na léčbu nemocného chlapce,“ uvedla kapitánka Jana Samcová, tisková a informační důstojnice 25. protiletadlového raketového pluku. Samotné vojáky, zvyklé čelit nebezpečí, příběh příběh malého bojovníka velmi zasáhl. „Mám syna, kterému jsou čtyři roky. Dokážu se vžít do pozice maminky malého Honzíka. Sám moc dobře vím, jak je těžké uhlídat děti u vody,“ prohlásil rotmistr J. D., jenž inicioval sbírku na litevské základně Rukla, kde čeští vojáci působí. ANKETA: Hlasujte, který vánoční strom je podle vás nejhezčí Od nešťastné nehody uplynul rok a půl. Honzíkův zdravotní stav se mezitím zlepšuje. „Dokáže sám jíst pusou, leze po čtyřech, a pokud se má čeho přidržet, vydrží i chvilku stát,“ popsala maminka, jaké dělá chlapec pokroky. „Mluvit a chodit zatím ještě nedokáže, ale pevně věříme, že i to se naučí. Podle vyjádření lékařů jsou před námi dva stěžejní roky, kdy má Honzík šanci se uzdravit,“ dodala maminka s optimismem. Zmíněných pokroků by chlapec nedosáhl bez nákladné léčby a milující péče rodičů. „Domníváme se, že mu nejvíce pomohla transfuze jeho vlastní pupečníkové krve. Nyní dělá pokroky díky pravidelným aplikacím kmenových buněk, kombinovaných s ponory v hyperbarické komoře, a také díky intenzivní neurorehabilitaci,“ vysvětlila mladá maminka z Brna. Díky žákům z cehnické školy mají psi z útulku nové pelíšky i spoustu dobrot „Honzíkovi rodiče mají náš velký obdiv, že to nevzdali, bojovali a snaží se udělat vše pro to, aby se hoch zcela uzdravil. Držíme jim palce, aby léčba dospěla ke zdárnému konci,“ vzkázal rotmistr J. D. za všechny vojáky, kteří přispěli do sbírky. Honzíkův příběh oslovil vojáky i veřejnost. V rámci sbírky, která proběhla pod záštitou obecně prospěšné společnosti Život dětem, se podařilo vybrat téměř téměř 5,5 milionu korun. Ty pokryjí Honzíkovu léčbu v následujících dvou letech. „Doufáme, že informace o léčbě, jež průběžně zveřejňujeme na webu www.uzdraveniprohonzika.cz a facebooku, pomohou i dalším rodičům, kteří se ocitli v podobné životní situaci,“ dodala chlapcova maminka.