Strašidelný autobus se vydá na další jízdu

České Budějovice - Svézt se po Českých Budějovicích speciálním autobusem mohou v rámci nadcházejícího svátku Halloween malí i velcí zájemci. Cestující v maskách se mohou navíc těšit na drobné dárky a nejlepší kostým vyhraje tablet.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Jaroslav Sýbek

Již počtvrté přichystal Dopravní podnik města České Budějovice, a.s. pro všechny zájemce oslavu Halloweenu. "Jízdy speciálně vyzdobeného vozu v krajském městě proběhnou přesně v den svátku, tedy v úterý 31. října 2017, a opět slibují výjimečný zážitek. Odpolední spoje jsou určeny hlavně pro děti, večerní pak pro dospělé. Pasažéři, kteří do vozu nastoupí v maskách, se mohou těšit na drobné odměny od strašidelných průvodčích," říká k akci tiskový mluvčí dopravního podniku Viktor Lavička.



Pro malé cestující v maskách a kostýmech navíc dopravní podnik připravil speciální soutěž o hlavní cenu, kterou bude tablet. V autobusu bude fotit dětské masky čarodějný fotograf a ta maska, kterou porota vyhodnotí jako nejlepší, bude následně odměněna.



Speciální strašidelný autobus bude vyjíždět od nádraží z výstupní zastávky MHD v Žižkově ulici u OC Mercury, kam se bude také po absolvování celé trasy vracet. Odpolední odjezdy jsou naplánované na 15.00, 16.00 a 17.00 hodin, večerní pak ve 20.00 a 21.00 hodin. Halloweenský vůz vás dle přiloženého jízdního řádu proveze po celém městě a pokud se v průběhu strašidelné cesty nic nestane a nezabloudí do záhrobí, vrátí vás zpět v původním stavu.



Přeprava všech cestujících na těchto spojích je zdarma, zájemci si ovšem musí vyzvednout orazítkované a barevně odlišené vstupenky do autobusu v Informační kanceláři dopravního podniku v přízemí OC Mercury. Na každou jízdu je omezený počet 80 kusů a proto je potřeba přijít včas. Navíc není možno v tomto voze přepravovat dětské kočárky či jízdní kola. K tomuto kroku organizátor přistoupil zejména z důvodu bezpečnosti a kvality akce, ale také na četné podněty účastníků.