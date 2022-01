Hlídka strážníků podle tiskové mluvčí Městské policie České Budějovice Věry Školkové projednávala přestupek s neosvětlenou cyklistkou. „Náhle se za hlasitých projevů začal ke strážníkům přibližovat neznámý muž. Vyhrožoval strážníkům a s hrubými urážkami na jejich adresu se snažil přistoupit až do jejich těsné blízkosti,“ uvedla Věra Školková a doplnila, že muž na zákonné výzvy, aby odstoupil a místo opustil, nereagoval a pokračoval ve svém projevu.

Strážníci proti dotyčnému vzápětí použili donucovací prostředky a nasadili mu služební pouta. „Muž se mezitím zklidnil, proto mu strážníci pouta sejmuli a přestupek proti veřejnému pořádku s ním vyřešili na místě pokutou. Poté ho z místa propustili,“ dodala Věra Školková.

Incident, kdy byli napadáni strážníci i zdravotníci, se odehrál také v neděli na českobudějovickém Senovážném náměstí. Strážníci spatřili mávajícího muže a ženu. „Ti je zavedli k hlasitě sténajícímu muži ležícímu na zemi, který měl vykazovat známky zdravotní příhody. Jak ukázalo, stav muže byl zjevně způsoben vlivem omamných a psychotropních látek,“ uvedla Věra Školková.

Na místo již mezitím mířila zdravotnická záchranná služba. Strážníci po jejím příjezdu muži pomohli nastoupit do sanitního vozidla. Ten však začal verbálně napadat zdravotníky i strážníky a zákonné výzvy, aby zanechal svého jednání, měly opačný účinek. Muž totiž začal kopat do zařízení sanitního vozu a ohrožovat přítomné zdravotníky. Strážníci okamžitě zasáhli a za donucovacích prostředků muži nasadili služební pouta. Ten byl následně za jejich asistence převezen do českobudějovické nemocnice. Muže si za dohledu strážníků po dobu vyšetření převzal lékařský personál.