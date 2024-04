V pondělí 8. dubna v půl dvanácté v noci kontrolovali strážníci prostor Na Dlouhé louce.

U benzinové čerpací stanice je zastavil muž, který poukazoval na zakrváceného muže ležícího na lavičce u řeky.

Jak popisuje mluvčí městské policie Věra Školková, dotyčný ztratil rovnováhu, když procházel po břehu řeky.

„Nebylo divu. Dvaapadesátiletý muž se totiž posilnil mnoha skleničkami alkoholu, které vyčíslila později provedená orientační dechová zkouška na alkohol. Přístroj ukázal 3,87 promile,“ uvádí mluvčí Školková.

Strážníci podchlazenému muži ošetřili krvácivé zranění a zabalili ho do termofólie. Na jeho stav dohlíželi až do příjezdu záchranky, která muže převezla do nemocnice.