V pondělí 14. června v půl druhé ráno projížděla hlídka městské policie Rudolfovskou třídou, když na křižovatce s Vodní ulicí spatřila projíždějící vozidlo zn. Renault. Řidič vozidla přitom nerespektoval dopravní značení. Strážníci proto vozidlo zastavili a muže za volantem vyzvali k předložení příslušných dokladů potřebných k řízení motorového vozidla. Při jednání s řidičem však zbystřili. Z jeho dechu totiž ucítili alkohol. Když však třiapadesátiletého muže za volantem vyzvali k provedení orientační dechové zkoušky, muž odmítl. Po poučení strážníky o dalším postupu se však nakonec rozhodl zkoušku podstoupit. Přístroj ukázal výsledek 0,88 ‰ a 0,86 ‰ alkoholu.

Muž se mezitím strážníkům svěřil, že právě spěchal do zaměstnání, kde pracuje jako řidič z povolání. Strážníci na místo přivolali hlídku Policie ČR, která si celý případ převzala k dalšímu šetření. Za přestupek podle zákona o provozu na pozemních komunikacích hrozí třiapadesátiletému řidiči pokuta od 2 500 do 20 000 korun a zákaz činnosti v délce trvání od 6 měsíců do 1 roku.

V sobotu 12. června krátce před šestou hodinou odpolední spatřil operátor městského kamerového systému na zastávce městské hromadné dopravy v Nádražní ulici trojici osob s alkoholem a zapálenými cigaretami v ruce. Na zastávkách veřejné dopravy je však kouření zakázáno zákonem o ochraně veřejného zdraví před účinky návykových látek. Požívání alkoholu na zastávkách městské hromadné dopravy navíc zakazuje obecně závazná vyhláška města.

Na místo mezitím zamířila hlídka městské policie. Strážníci zde zastihli šestnáctiletou a devatenáctiletou dívku ve společnosti čtyřiadvacetiletého muže. U šestnáctileté dívky následně provedli orientační dechovou zkoušku na alkohol s pozitivním výsledkem. Jak se po ověření její totožnosti ukázalo, po nezletilé vyhlásili policisté celostátní pátrání. Strážníci proto dívku převezli na Obvodní oddělení Policie ČR – město, kde jí předali do rukou přítomných policistů.

Věra Školková, mluvčí Městské policie ČB