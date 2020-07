V současnosti se možné náklady na akci odhadují na 120 až 130 milionů korun. „Je to jen odhad,“ upozorňuje ale Jiří Svoboda a dodává, že přesnější čísla ukáže až hotový projekt, který nyní radnice teprve zadala.

V minulosti se uvažovalo o přesunu městské policie do bývalých kasáren v Žižkově třídě vedle Mercury Centra. Část kasáren totiž získalo město zdarma od armády. Chystala se velká proměna areálu u vlakového i autobusového nádraží, společně s plány okresního soudu. Jenže rekonstrukce části areálu v držení města si měla vyžádat možná přes miliardu korun. Proto se nyní chce radnice pustit v Žižkových kasárnách jen do úprav jednoho objektu s pomocí státní dotace. Myšlenka na stěhování městské policie byla opuštěna.

Areál v Haškově ulici dříve využívali hasiči. Hned vedle městské policie dnes sídlí Lesy a rybníky města Českých Budějovic.

Město nyní čeká na výsledek jednání s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. Mohlo by totiž získat navazující objekt bývalého okresního ředitelství Policie ČR na Mariánském náměstí. Podle náměstka primátora Tomáše Bouzka se nyní zkoumá, za jakých podmínek by mohly České Budějovice nemovitost od státu převzít. V úvahu přichází i směna za některé městské nemovitosti, mimo jiné třeba jedna z budov ve zmíněných Žižkových kasárnách.

V případě, že by město drželo celý komplex nemovitostí na Mariánském náměstí, tak by podle náměstka primátora Viktora Lavičky mohlo s celým souborem staveb urbanisticky pracovat.

Chystané úpravy areálu bude třeba skloubit s provozem městské policie. Ta bude podle mluvčího strážníků Davida Štýfala fungovat nepřetržitě, kontakt s veřejností ovlivněn nebude, stejně jako provoz přestupkového oddělení. Hlavní rekonstrukce se bude týkat budovy, která je umístěna směrem do dvora, kde by měl vyrůst i úplně nový objekt. Ten by neměl být veřejnosti přístupný a sloužil by čistě jako zázemí strážníků.

- Současná městská policie byla v Českých Budějovicích zřízena 7. července 1992, včera tomu bylo 28 let.



- Podle pamětníků zpočátku sloužily necelé dvě desíky strážníků.



- První služebna byla v Radniční ulici v historické budově radnice.



- Později přesídlila městská policie do ulice J. Haška (na snímku).



- Aktuálně má 145 zaměstnanců, z toho 130 strážníků a šest asistentů prevence kriminality.



- Další služebna je na sídlišti Máj.