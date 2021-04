V sobotu 3. dubna v půl třetí odpoledne vyjížděla hlídka městské policie na oznámení o srnci zaklíněném v provazovém ohradníku nedaleko přístaviště v Českém Vrbném. Strážníci však měli s rozrušeným zvířetem plné ruce práce. Zmítající se srnec přitom lehce zranil jednoho ze strážníků. Nakonec se však podařilo provaz omotaný kolem paroží zvířete uvolnit a vypustit ho do volné přírody.

Rozbité zadní světlo u vozidla a nápadné nabírání na rychlosti při spatření hlídky městské policie v neděli ráno odhalilo závažné prohřešky třiatřicetiletého řidiče osobního vozidla z Českých Budějovic. Strážníci po zastavení vozidla v Dobrovodské ulici zjistili, že muž sedící za volantem osobního vozu Škoda má blokované řidičské oprávnění a vozidlo nemá platnou technickou prohlídku. Muž se přitom strážníkům prokázal cizím osobním dokladem. Jeho pravou totožnost zjistili na žádost strážníků přivolaní policisté. Třiatřicetiletý muž se bude nyní zpovídat z přestupků podle zákona o provozu na pozemních komunikacích a z přestupku neuposlechnutí výzvy úřední osoby při výkonu její pravomoci. Za dopravní přestupek mu hrozí pokuta od 25 do 50 tisíc korun a zákaz činnosti v délce trvání od jednoho roku do dvou let.

Dalšího muže za volantem osobního vozidla, který za něj nesměl usednout, se podařilo hlídce městské policie odhalit téhož dne krátce po třetí hodině odpolední na sídlišti Vltava. Vozidlo zastavili strážníci v ulici J. Kolářové poté, když v něm spatřili jim známou tvář třiatřicetiletého muže. Přivolaní policisté muži zakázali další jízdu a celý případ si převzali k dalšímu šetření. Muže nyní čeká obvinění z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

Třetího řidiče se zákazem řízení odhalila jiná hlídka městské policie ještě téhož dne v nočních hodinách. Strážníci vozidlo zastavili v Průmyslové ulici poté, když řidič vozidla nerespektoval zákazové dopravní značení v Mánesově ulici. Když však čtyřiatřicetiletého muže za volantem vyzvali k předložení dokladu totožnosti a dalších dokladů potřebných k řízení motorového vozidla, okamžitě zbystřili. Do rukou se jim totiž dostaly doklady s fotografií neshodující se s podobou řidiče. Když se poté z úst dotyčného muže dozvěděli jeho pravou totožnost, zjistili i důvod jeho jednání. Muži byl totiž uložen trest spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel, a navíc jeho fotografie figurovala celostátní pátrací databázi Policie ČR. Strážníci muže i celý případ předali do rukou přivolaných policistů.

Věra Školková