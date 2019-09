Série středečních koncertů pořádaná před českobudějovickým hudebním klubem K2 měla i letos charitativní podkres. Výtěžek z dobrovolného vstupného si ponechá českobudějovické centrum Arpida.

„Nutno říct, že těch jedenáct střed byla jedna velká jízda,“ říká Ondřej Hellebrant, který má v centru Arpida na starost publicitu. „Každou středu jsme stavěli prodejní stánek s výrobky našich klientů i s promo předměty našeho centra. Každou středu jsme sháněli dobrovolníky, kteří by s kasičkou vybírali dobrovolné vstupné. Každou středu večer jsme to všechno zabalili a čekali na další týden. Ale nutno říct, že jsme si to skvěle užili a výtěžek určitě stál za energii, kterou do toho centrum Arpida dalo,“ dodává Ondřej Hellebrant.

Do středečních koncertů vkládali energii také muzikanti, kteří vystupovali na pódiu. Návštěvníci mohli slyšet kapely UDG, Plastic people of the Universe, Oceán, Satisfucktion, Totální nasazení, Better way a další. Lidé do kasiček za celou šňůru koncertů přispěli neuvěřitelnou částkou 139 457 Kč. Kromě dobrovolného vstupného mohli návštěvníci přispívat také zakoupením výrobků klientů centra Arpida. Tímto nákupem lidé za jedenáct střed přispěli částkou 33 254 Kč.

“VII. ročník festivalu po třetí ukázal, že lidé v Budějovicích nejsou zkažení akcemi zdarma, kterých je u nás až moc. Spojením výběru vstupu na dobročinné účely mě těší a svým způsobem naplňuje, že v podstatě tato akce není se vstupem zdarma.

Jako klub K2 klademe důraz na to, že za kulturu se platí, což se u nás týká všech klubových akcí, které pořádáme. Jelikož Středy před K2 jsou bez vstupného, snažím se poukázat alespoň dobrovolným vstupem, že za kulturu by se platit mělo," uvedl organizátor akce a provozovatel klubu Lukáš Michal.

Lukáš Michal vzápětí zdůraznil, že na koncertech vládne přátelské atmosféra a za celé léto se zde potká spousta známých a kamarádů, kteří se třeba celý rok nesejdou.

"Částka která se letos vybrala je neuvěřitelná a mám z toho obrovskou radost. Děkuji všem, kteří se na festivalu jakkoliv podílejí, přispívají na dobrovolné vstupné a baví se! Těšme se na další ročník!“ ohlédl se za letošním ročníkem Lukáš Michal.

“Všem moc děkujeme! Peníze použije centrum na nákup speciálních komunikačních pomůcek, díky nimž mohou komunikovat i lidé, kteří se z různých důvodů nemohou vyjadřovat verbálně,“ vysvětlil Ondřej Hellebrant.

Centrum Arpida nabízí již 26 let komplexní péči o klienty a to prostřednictvím střediska sociálních služeb, nestátního zdravotního zařízení, škol a školských zařízení. Denně centrum navštíví na 165 klientů. Ambulantně potom služeb centra využívá na 2500 klientů ročně.